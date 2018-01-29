В Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам музыкального конкурса "Евровидение", который пройдет в Португалии в мае 2018 года, сообщает RT.

В первом полуфинале, назначенном на 8 мая, выступят представители 19 стран, в том числе Белоруссии, Азербайджана, Эстонии и Армении.

Оставшиеся 18 участников, включая Россию, от которой выступит Юлия Самойлова, и Украину, выйдут на сцену 10 мая.

Ранее стало известно, что Самойлова выбрала песню для "Евровидения". Название песни пока не разглашается.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.