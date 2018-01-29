Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответил лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, после того как музыкант обозвал некоторых священников и сравнил храмы с борделями, сообщает LIFE.

"Слушаешь Шнура — в голове ветра. Слушаешь Шнура — вместо совести дыра. Смотришь Шнура — видишь беса до утра. Мурлычешь Шнура — чужая ждет тебя игра", — зачитал свой рэп-ответ Чаплин.

В своем ответе Чаплин также назвал своего оппонента "псевдобесноватым", а поклонников его творчества — "нравственными вшами".

"Баттл" между священнослужителем и музыкантом начался со слов Чаплина, что лидер "Ленинграда" попадет в ад за использование матерных выражений на сцене. В ответ на это Шнуров сравнил храмы с борделями и написал, что среди нацепивших рясы попов бывают с нетрадиционной сексуальной ориентацией.