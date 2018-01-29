Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответил лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, после того как музыкант обозвал некоторых священников и сравнил храмы с борделями, сообщает LIFE.
"Слушаешь Шнура — в голове ветра. Слушаешь Шнура — вместо совести дыра. Смотришь Шнура — видишь беса до утра. Мурлычешь Шнура — чужая ждет тебя игра", — зачитал свой рэп-ответ Чаплин.
В своем ответе Чаплин также назвал своего оппонента "псевдобесноватым", а поклонников его творчества — "нравственными вшами".
"Баттл" между священнослужителем и музыкантом начался со слов Чаплина, что лидер "Ленинграда" попадет в ад за использование матерных выражений на сцене. В ответ на это Шнуров сравнил храмы с борделями и написал, что среди нацепивших рясы попов бывают с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Комментарии
Аллилуя вашу святую мать
Мда Чаплин даже помракобеснее будет..Самой основы веры нет.Тьфу позорище)
Чаплин унизил Пресвятую Русскую Православную Церковь тем, что обратил внимание на этого бесноватого источающего мерзость.
Молитвы творить надо о вразумлении и исцелении всех-всех-всех.
недавно на Бали прошёл концерт Шнурова, людей было мореееее, и отработал человек по полной программе концерт, просто улёт....не хотите слушать-не слушайте, сейчас, как никогда, такое разнообразие групп и исполнителей - выбирай и наслаждайся...и, кстати, в чём Шнуров не прав? разве среди служителей веры нет нетрадиционалов и не стали ли служители немножко хамее ))
Дааа, Протоиерей перешел на личные оскорбления, чего по их "Уставу" делать нельзя, плюс своим "батлом" показал что по крайней мере у него присутствуют три смертных греха (опять же в соответствии с их "уставом" ООО РПЦ), а именно,- гордыня (тщеславие), зависть, гнев,. По идеи учредитель ООО "РПЦ" должен послать протоирея в пешую прогулку, ну или по собственному желанию.
"Храни же Боже
Жирные их рожи! "
Верно сказано. Причем Шнуров не только про попов сказал, но и про остальных "слуг народных".