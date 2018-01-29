В Заксобрании Амурской области подготовлена поправка к закону об охоте, согласно которой частные охотники должны быть лишены возможности сдавать добычу в магазины для последующей продажи населению, пишет "Парламентская газета".

Вскоре инициатива может быть отправлена в Госдуму. Проект уже одобрен экспертным советом при Заксобрании и региональными чиновниками Минюста, Роспотребнадзора, ветнадзора и охотуправления.

"Запрещается юрлицам и ИП, ведущим розничную торговлю и не включенным в охотхозяйственный реестр, закупать продукцию охоты от физлиц, добывших ее при осуществлении любительской и спортивной охоты", — говорится в поправке к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".

Авторы инициативы считают, что когда мясо диких животных принимается обычными торговыми точками, а не охотхозяйствами, то это стимулирует людей к браконьерству.

"Создается экономическая основа добывать побольше и извлекать прибыль от незаконной охоты. Это противоречит целям любительской охоты: спортивный интерес и добыча для личного потребления", — говорится в пояснительной записке.

Исключение для охотхозяйств, включенных в госреестр, предлагается оставить, так как браконьеры с ними не связываются: приемка дичи происходит на основании охотничьего билета и разрешений на отстрел.