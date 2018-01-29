Полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее пользователи соцсетей распространили видео, на котором две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон. Полиция организовала проверку.

"По факту осквернения мемориала Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10-го класса", — говорится в сообщении.

С девушками проведена профилактическая беседа и составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". С родителями школьниц также были проведены беседы, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

"По решению суда будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отдел полиции", — отметили в ведомстве.