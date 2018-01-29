Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, рассказавшие о признании в России их брака, уехали из страны из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом в эфире "Дождя" рассказал правозащитник Игорь Кочетков.

По словам правозащитника, мужчин вынуждали отдать свои паспорта. Им угрожали, что в случае отказа их "не оставят в покое, обвинят в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело".

"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть Россию", — заявил Кочетков.

29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности (19.16 КоАП). В МВД считают, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством".

Перед этим 27 января к ним в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов. По словам Стоцко, сначала они "очень долго и настойчиво стучали в дверь", а затем отключили в квартире интернет и свет.

В квартиру, как сообщается, также пришел полковник полиции Андрей Захаров, который пообещал в обмен на паспорта разрешить Стоцко и Войцеховскому уехать из России и закрыть против них административное дело. Посоветовавшись с адвокатом, мужчины решили отдать паспорта, рассказал "Дождю" друг Стоцко драматург Валерий Печейкин.

25 января Стоцко и Войцеховский рассказали, что 4 января зарегистрировали свой брак в Копенгагене. Далее они подали документы вместе с заверенными нотариальными переводами в московский МФЦ, где им "без лишних вопросов" поставили штамп в паспорте на странице семейного положения. В МВД позднее признали паспорта Стоцко и Войцеховского недействительными.