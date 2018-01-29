Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, рассказавшие о признании в России их брака, уехали из страны из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом в эфире "Дождя" рассказал правозащитник Игорь Кочетков.
По словам правозащитника, мужчин вынуждали отдать свои паспорта. Им угрожали, что в случае отказа их "не оставят в покое, обвинят в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело".
"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть Россию", — заявил Кочетков.
29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности (19.16 КоАП). В МВД считают, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством".
Перед этим 27 января к ним в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов. По словам Стоцко, сначала они "очень долго и настойчиво стучали в дверь", а затем отключили в квартире интернет и свет.
В квартиру, как сообщается, также пришел полковник полиции Андрей Захаров, который пообещал в обмен на паспорта разрешить Стоцко и Войцеховскому уехать из России и закрыть против них административное дело. Посоветовавшись с адвокатом, мужчины решили отдать паспорта, рассказал "Дождю" друг Стоцко драматург Валерий Печейкин.
25 января Стоцко и Войцеховский рассказали, что 4 января зарегистрировали свой брак в Копенгагене. Далее они подали документы вместе с заверенными нотариальными переводами в московский МФЦ, где им "без лишних вопросов" поставили штамп в паспорте на странице семейного положения. В МВД позднее признали паспорта Стоцко и Войцеховского недействительными.
Комментарии
Ну, вот и ответ. Тупой пиар. Знали же чем закончится. Реальные геи сразу бы уехали. А пиарятся только 3,14****сы.
На кол обоих.
Сегодня немало молодежи, которая живет без регистрации (типа гражанский, типа попробуем...), а здесь то какая причина приспичила регистрироваться - или чтоб все знали (Я, гражданин ... ).
В мфц скорее всего фамилии не анализируют - муж/жен...
У внучки моей приятель гей. У него то же конкубент гей. Сейчас им эту историю с внучкой перевели на английский язык.
Упущу то, что их я считаю всех психически и геннетически больными.
Так вот. Они. Эти два гея. Осудили этих российских геев. За то, что те подставили работников инстанции. И теперь тем честным работникам конец нормальной жизни. А эти уедут за пределы России. Учат импортное гражданство. Но оказывается они то и не геи. Они разыграли это. Чтоб на публику. А теперь будут плакать и просить импортное гражданство. А оба они имеют баб и детей. А бедные работники пострадали.
Странные у тебя с внучкой по ночам занятия!
Для того видать и задумано было, а теперь в попенгагене два политических беженца- дайте гейропейское гражданство!
кто из них "мама"? Или они по графику?
Два клоуна из незалежной, оскандалились и спрятались . Не понятно почему их мужчинами называют.
А я хочу сказать о другом, о работе МФЦ. Сотрудники МФЦ сами ничего не делают, а только принимают заявки, передают в исполнительный орган и требуют соблюдения минимальных сроков. По себе знаю, что когда попадает заявка исполнителю через МФЦ, а не непосредственно от заявителей, совсем нет времени и возможности внимательно изучить все документы. Вопрос на кой нужен этот посредник и сколько денег вбухало государство в создание МФЦ?
Целый Полкан разруливал. Вот что значит не заняты на службе. Надо полицаев сократить, из всех участников оставить лишь участкового, который должен был вести административное производство.