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Российские ученые создают технологию трехмерной печати костей человека

, ИА "Амител"
В основе инновационного материала – полимер, который повторяет плотность человеческих тканей

Фото: playcast.ru

Ученые из Томска приступили к разработке уникальной технологии трехмерной печати частей человеческого тела, в том числе органов и костей, сообщает "Русская планета".

Инновационный метод позволит создать готовые модели, на которых врачи смогут протестировать лучевую терапию. Экспертам удалось разработать материал, который способен учитывать уникальные особенности каждого организма.

Отмечается, что до сих пор медикам приходилось проводить опыты на моделях, имеющих усредненные характеристики, из-за чего эффективность лечения пациентов снижалась. Новые объекты предложено создавать по данным томографии, которую проходит каждый больной перед терапевтическим курсом.

В основе инновационного материала — полимер, который повторяет плотность человеческих тканей. На изготовление трехмерного изображения у ученых уходит не более 48 часов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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