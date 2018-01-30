В Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как крыса принимает душ совсем как человек, сообщает РЕН ТВ.
Видео разместил в интернете диджей из Перу. По его словам, он увидел намывающуюся крысу у себя в ванной комнате утром.
Он отметил, что сначала не понял, что за существо забралось в его дом.
Музыкант не стал выгонять животное. Он снял крысу на видео, а затем животное ушло из дома.
Комментарии
Душа нет.
какая прелесть
Жалко крысушку, она от мыла пытается избавиться
Намазать крыску мылом и снять, как она пытается оттереть его - жестокое обращение с животными.