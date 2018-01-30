В Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как крыса принимает душ совсем как человек, сообщает РЕН ТВ.

Видео разместил в интернете диджей из Перу. По его словам, он увидел намывающуюся крысу у себя в ванной комнате утром.

Он отметил, что сначала не понял, что за существо забралось в его дом.

Музыкант не стал выгонять животное. Он снял крысу на видео, а затем животное ушло из дома.