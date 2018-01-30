С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная выплата в России. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Таким образом, стоимость набора социальных услуг составит 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает её более 15,4 млн федеральных льготников.
Комментарии
Ветеранам труда уже пять лет фиксированные 615 рублей выплачиваются и за пять лет ни разу не было индексации. Почему никому не нужны Ветераны труда?
Нужны только олигархи.
вот ветераны разживутся. Мне всегда было интересно, наши "благодетели" они вникают в сумму этих цифр. Путин с барского плеча прощает миллиардные долги разным странам, живущим во сто крат лучше нас. А своему народу бросают обглоданные кости, это даже копейками нельзя назвать. У пенсионеров нет денег купить полноценные лекарства, выбирают заменители подешевле