С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная выплата в России. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Таким образом, стоимость набора социальных услуг составит 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает её более 15,4 млн федеральных льготников.