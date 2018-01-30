Правительство утвердило порядок внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации детей-инвалидов при необходимости включения рекомендаций о товарах, услугах и медицинских изделиях, которые приобретаются за счет материнского капитала. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

При включении в программу реабилитации товаров и услуг, приобретаемых за счет материнского капитала, составляется новая программа по заявлению ребенка-инвалида или его законного представителя без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.

Составление новой программы будет осуществляться на основании решения бюро медико-социальной экспертизы о нуждаемости ребенка в соответствующих товарах и услугах, принятого после обследования ребенка.

Если программу реабилитации дополняют медицинскими изделиями (инвалидным креслом), то ребенок-инвалид или его представитель должен предоставить в бюро справку из медицинской организации, содержащую информацию об основном диагнозе, осложнениях и сопутствующих диагнозах, и решение медицинской организации о нуждаемости ребенка в соответствующих медицинских изделиях.

Если заявление о включении в программу реабилитации медицинских изделий поступило в течение года с даты выдачи программы, то справку предоставлять не нужно.