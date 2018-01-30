Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян, передает ТАСС .

Путин подчеркнул, что конкурентоспособность частных компаний и перспективы их развития зависят напрямую от их возможности создать привлекательные условия для самореализации сотрудников.

"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого", — приводит слова президента.

В ходе церемонии Путин также заявил, что экономические результаты РФ являются результатом труда граждан страны, и указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста.