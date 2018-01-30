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Путин призвал обеспечить для россиян рост реальных доходов и карьеру

, ИА "Амител"
Также указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста 

Фото: social.politros.com

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян, передает ТАСС .

Путин подчеркнул, что конкурентоспособность частных компаний и перспективы их развития зависят напрямую от их возможности создать привлекательные условия для самореализации сотрудников. 

"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого", — приводит слова президента. 

В ходе церемонии Путин также заявил, что экономические результаты РФ являются результатом труда граждан страны, и указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.01.2018 05:58
- гость -

Сам чёта своё место не отдават, а других призыват?

0  0
30.01.2018 06:13
- гость -

Сам чёта своё место не отдават, а других призыват?

0  0
30.01.2018 08:17
- гость -

Ну призвал и призвал. Любит он языком болтать, вот только до дела не доходит.

0  0
30.01.2018 08:33
- гость -

Красиво поет перед выборами,

0  0
30.01.2018 09:00
- гость -

Достаточно набрать в любом поисковике "Путин призвал" и вы поймете цену этих слов!

0  0
30.01.2018 09:11
- гость -

"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан.
За счет чего? За счет увеличения налогообложения самих граждан.

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян, передает ТАСС .

Это означает что правительство разрешило работодателям поднимать зарплату на "реальный" уровень инфляции 15-20%? А как же планы на 2% в конце года?Или пу надеется остаться у власти, а потом можно будет творить что захочется?

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30.01.2018 09:14
- гость -

поручил обеспечить рост реальных доходов россиян на бумаге.

Сегодня ему доложат о повышении.

0  0
30.01.2018 09:22
- гость -

Дeйcтвитeльнo, мoжнo тoлькo дивy дaвaтьcя, какие чyдeca дeмoнcтpиpyeт coвpeмeннoe иcкyccтвo мaccoвoгo гипнoзa и зoмбиpoвaния нapoдoнaceлeния: вoт yжe cкopo 20 лeт кaк этoт пepcoнaж пpaктичecки caмoдepжaвнo пpaвит Poccиeй и пpoдoлжaeт вeшaть нecкoнчaeмyю лaпшy cвoиx нeиcпoлняeмыx oбeщaний нa yши избиpaтeлям, oбcтoятeльнo paccкaзывaя им гoд зa гoдoм, дecятилeтиe зa дecятилeтиeм, чтo дoлжнo быть cдeлaнo, чтoбы oбecпeчить cтaбильный pocт блaгococтoяния тpyдящиxcя и нopмaльнoe paзвитиe cтpaны, нo никoмy из пpecлoвyтыx "86%" пoддepживaющиx eгo гpaждaн и в гoлoвy нe пpиxoдит cпpocить c дeмaгoгa, пoчeмy жe этo дo cиx пop тaк и нe былo cдeлaнo и пoчeмy - пocлe дapoвaннoгo фopтyнoй пepвoнaчaльнoгo быcтpoгo pocтa нa нeфтeдoллapoвыx дpoжжax в нyлeвыe гoды - нaшa экoнoмикa в пocлeдниe 10 лeт eгo "pyчнoгo" yпpaвлeния пpибaвляeт в cpeднeм мизepныe 0,5 % в гoд, чтo пoчти в 7 paз xyжe пoкaзaтeлeй "cepeднячкoв" миpoвoй экoнoмики (пpo лидepoв типa Kитaя и CШA и гoвopить нe пpиxoдитcя), и пpизвaть eгo к пepcoнaльнoй oтвeтcтвeннocти зa тo, чтo зa пocлeдний eгo 6-лeтний пpeзидeнтcкий cpoк чиcлo нищиx poccиян выpocлo c 15 дo 22 миллиoнoв.

0  0
30.01.2018 09:25
- гость -

Опять обещает обещать. Лишь бы выбрали. Жаль но многие поведуться как бараны на эту лапшу. В России уже давно власть одной рукой дает на копейку, а на следующий день другой рукой отбирает на рубль.

0  0
30.01.2018 09:31
- гость -

Вот МОЛОДЕЦ! Таперича заживем! Не то что давеча!

0  0
30.01.2018 09:41
- гость -

Лозунги предыдущей выборной компании:

Реализация амбициозной программы по созданию 25 миллионов модернизированных рабочих мест находится в самом разгаре, заявил президент РФ Владимир Путин. В ряде регионов страны уже наблюдается синергетический эффект от создания новых рабочих мест.

Тем не менее, сообщил президент, в ряде регионов страны уже наблюдается синергетический эффект от создания новых рабочих мест и модернизации старых: растет производительность труда, повышается уровень жизни населения, растут налоговые отчисления. Все это напрямую влияет на рост валового регионального продукта.


И после этого хотят чтоб поверили?

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30.01.2018 10:06
- гость -

хрен с ним! путин "плохой", но кого ВМЕСТО????

0  0
30.01.2018 10:08
- гость -

30.01.2018 10:06
- гость -

Думаю, любой, только честный и правдивый, будет лучше действующего.

0  0
30.01.2018 10:17
- гость -

30.01.2018 10:06
- гость -

Обаму зовите.

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