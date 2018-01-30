Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян, передает ТАСС .
Путин подчеркнул, что конкурентоспособность частных компаний и перспективы их развития зависят напрямую от их возможности создать привлекательные условия для самореализации сотрудников.
"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого", — приводит слова президента.
В ходе церемонии Путин также заявил, что экономические результаты РФ являются результатом труда граждан страны, и указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста.
Комментарии
Сам чёта своё место не отдават, а других призыват?
Сам чёта своё место не отдават, а других призыват?
Ну призвал и призвал. Любит он языком болтать, вот только до дела не доходит.
Красиво поет перед выборами,
Достаточно набрать в любом поисковике "Путин призвал" и вы поймете цену этих слов!
"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан.
За счет чего? За счет увеличения налогообложения самих граждан.
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян, передает ТАСС .
Это означает что правительство разрешило работодателям поднимать зарплату на "реальный" уровень инфляции 15-20%? А как же планы на 2% в конце года?Или пу надеется остаться у власти, а потом можно будет творить что захочется?
поручил обеспечить рост реальных доходов россиян на бумаге.
Сегодня ему доложат о повышении.
Дeйcтвитeльнo, мoжнo тoлькo дивy дaвaтьcя, какие чyдeca дeмoнcтpиpyeт coвpeмeннoe иcкyccтвo мaccoвoгo гипнoзa и зoмбиpoвaния нapoдoнaceлeния: вoт yжe cкopo 20 лeт кaк этoт пepcoнaж пpaктичecки caмoдepжaвнo пpaвит Poccиeй и пpoдoлжaeт вeшaть нecкoнчaeмyю лaпшy cвoиx нeиcпoлняeмыx oбeщaний нa yши избиpaтeлям, oбcтoятeльнo paccкaзывaя им гoд зa гoдoм, дecятилeтиe зa дecятилeтиeм, чтo дoлжнo быть cдeлaнo, чтoбы oбecпeчить cтaбильный pocт блaгococтoяния тpyдящиxcя и нopмaльнoe paзвитиe cтpaны, нo никoмy из пpecлoвyтыx "86%" пoддepживaющиx eгo гpaждaн и в гoлoвy нe пpиxoдит cпpocить c дeмaгoгa, пoчeмy жe этo дo cиx пop тaк и нe былo cдeлaнo и пoчeмy - пocлe дapoвaннoгo фopтyнoй пepвoнaчaльнoгo быcтpoгo pocтa нa нeфтeдoллapoвыx дpoжжax в нyлeвыe гoды - нaшa экoнoмикa в пocлeдниe 10 лeт eгo "pyчнoгo" yпpaвлeния пpибaвляeт в cpeднeм мизepныe 0,5 % в гoд, чтo пoчти в 7 paз xyжe пoкaзaтeлeй "cepeднячкoв" миpoвoй экoнoмики (пpo лидepoв типa Kитaя и CШA и гoвopить нe пpиxoдитcя), и пpизвaть eгo к пepcoнaльнoй oтвeтcтвeннocти зa тo, чтo зa пocлeдний eгo 6-лeтний пpeзидeнтcкий cpoк чиcлo нищиx poccиян выpocлo c 15 дo 22 миллиoнoв.
Опять обещает обещать. Лишь бы выбрали. Жаль но многие поведуться как бараны на эту лапшу. В России уже давно власть одной рукой дает на копейку, а на следующий день другой рукой отбирает на рубль.
Вот МОЛОДЕЦ! Таперича заживем! Не то что давеча!
Лозунги предыдущей выборной компании:
Реализация амбициозной программы по созданию 25 миллионов модернизированных рабочих мест находится в самом разгаре, заявил президент РФ Владимир Путин. В ряде регионов страны уже наблюдается синергетический эффект от создания новых рабочих мест.
Тем не менее, сообщил президент, в ряде регионов страны уже наблюдается синергетический эффект от создания новых рабочих мест и модернизации старых: растет производительность труда, повышается уровень жизни населения, растут налоговые отчисления. Все это напрямую влияет на рост валового регионального продукта.
И после этого хотят чтоб поверили?
хрен с ним! путин "плохой", но кого ВМЕСТО????
30.01.2018 10:06
- гость -
Думаю, любой, только честный и правдивый, будет лучше действующего.
30.01.2018 10:06
- гость -
Обаму зовите.