Эксперты портала "Мир квартир" рассчитали, сколько лет необходимо будет жителям российских регионов копить на новую обычную московскую однокомнатную квартиру стоимостью 7,892 миллиона рублей. Также аналитики нашли самый дешевый вариант — 4,023 миллиона рублей.

Стоит отметить, что все расчеты приведены исходя из среднего официального дохода жителей регионов России, траты из которого "на жизнь" не учитывались — так что в полной реальности срок накопления серьезно увеличивается.

Оказалось, что жителям Алтайского края, чей доход взят из расчета 22 609 рублей в месяц, на обычную квартиру придется копить 29 лет, а на дешевую — 15. Примечательно, что регион в рейтинге расположен практически в самом низу — 77-е место из 83, что показывает один из наибольших сроков накопления.

Среди регионов Сибири ближайшим "соперником" Алтайского края является Республика Алтай (26 лет и 14 лет, 64-я позиция). Другие соседи по округу расположились в топ-40 — до 22 лет на обычную квартиру и до 11 лет на дешевую. Проще всего жителям Красноярского края (16 лет и 8 лет, 15-я позиция).

Если рассматривать все регионы России, то людям из Дагестана и Ингушетии на обычную квартиру придется потратить 32 года, из Чечни и Псковской области — по 30, из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ивановской области — по 29.

Меньше всего придется копить жителям Крайнего Севера и москвичам. Так, обитатель Ямало-Ненецкого АО будет откладывать на обычную московскую однокомнатную квартиру всего 8 лет, Магаданской области — 9 лет. Жителям Камчатского края и Сахалинской области потребуется 10 лет. Питерцам нужно 12 лет, жителям Московской области — 14, Ленинградской области — 17.

Средний же срок, который жителю России будет необходим для накопления средств для приобретения обычной московской "однушки" — 20 лет. Срок накопления на дешевую квартиру — от 4 до 17 лет.