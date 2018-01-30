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Родченков рассказал о причастности Путина к допинг-скандалу

, ИА "Амител"
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент знал полные и детальные подробности о злоупотреблениях

Фото: newspotok.ru

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российский лидер Владимир Путин знал о системе употребления допинга российскими спортсменами во время сочинских Игр. Об этом информатор WADA сообщил в фильме немецкого репортера, автора многочисленных расследований о допинговой системе в РФ Хайо Зеппельта, который вышел на канале ARD, пишут "Ведомости".

Родченков выразил уверенность, что глава государства знал полные и детальные подробности о злоупотреблениях, которыми с ним делился экс-министр спорта Виталий Мутко. Он убежден, что Путин знал всех участников допинговой схемы по именам. "Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя", — цитирует издание слова Родченкова. Представитель российского лидера на вопросы составителя фильма не ответил.

В картине репортера приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем замминистра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", — заявил Родченков. Также он добавил, что именно офицер ФСБ приносил в лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

Издание напоминает, что Путин в декабре прошлого года назвал дневники Родченкова ерундой. По мнению президента, новый виток допингового скандала, который привел к отстранению сборной РФ от Олимпийских игр 2018 года, "раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 08:33
- гость -

Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.

Ну что вы от жуликов хотите? Естественно они во всём жульничают. Ну не может один и тот же человек всю страну с пенсионными накоплениями обмануть, но при этом не мухлевать с допингом.

0  0
30.01.2018 08:35
- гость -

"кадры передачи проб мочи через дырку в стене..."

0  0
30.01.2018 08:40
- гость -

Мутко сказал,что Путин знает имена...

0  0
30.01.2018 08:41
Гость

Более того,Путин самолично ссал в эти пробирки.....

0  0
30.01.2018 08:53
- гость -

Андерсен, чем дольше в лес тем больше дров. Через два года выяснится, что Путин лично с ложечки кормил допингом и сам лично мочу разливал.

0  0
30.01.2018 08:55
- гость -

внутриполитический российский календарь... что за зверь такой?

0  0
30.01.2018 08:58
- гость -

Виталий:"Имей в виду,Гриша,-Вова знает о тебе".

0  0
30.01.2018 09:02
Сталинский Сокол

А вообще не исключена возможность, что и знал. Нужно было Миру показать в Сочи наши достижения в спорте. Так что не все так просто.

0  0
30.01.2018 09:07
ГостьЯ

30.01.2018 08:55
- гость -

Так то, выборы Президента России.

0  0
30.01.2018 09:18
- гость -

Наш главнюк всю страну на ручном управлении держит, так что тут и вопросов нет.

0  0
30.01.2018 09:43
Тю!

Кошка родила котят - это Путин виноват!

0  0
30.01.2018 09:56
- гость -

Если все государство на ручном управлении, то почему бы и нет?

0  0
30.01.2018 10:05
- гость -

Я помню хитрый и довольный лик "наисветлейшего" на трибунах в Сочи.
Так пропустите коммент, майор?

0  0
30.01.2018 10:07
- гость -

30.01.2018 09:18
- гость - ТОЛЬКО вот похоже вы с цепи сорвались, чувствуете как тянутся руки Пу. к вам, по управлять вручную вашей дырявой головушкой....чувствуете.....

0  0
30.01.2018 10:10
- гость -

30.01.2018 10:07
Это был заблудившийся ик?

0  0
30.01.2018 10:17
- гость -

Фу! Полезло дерьмо из Родченкова и иже с ним. И так бедный трясся от страха, куда теперь прятаться перебежчик будет??? Или дальше будет фонтанировать бредовыми идеям , чтобы кусок хлеба от новых хозяев отработать?

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30.01.2018 10:25
- гость -

Да, бояре плохие, а царь ничего не знал...

0  0
30.01.2018 10:27
- гость -



Вот послушаешь всех и диву даешься Путин не то что семи пядей во лбу, а вообще киборг какой-то как он все успевает держать на личном контроле?












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