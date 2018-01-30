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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российский лидер Владимир Путин знал о системе употребления допинга российскими спортсменами во время сочинских Игр. Об этом информатор WADA сообщил в фильме немецкого репортера, автора многочисленных расследований о допинговой системе в РФ Хайо Зеппельта, который вышел на канале ARD, пишут "Ведомости".

Родченков выразил уверенность, что глава государства знал полные и детальные подробности о злоупотреблениях, которыми с ним делился экс-министр спорта Виталий Мутко. Он убежден, что Путин знал всех участников допинговой схемы по именам. "Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя", — цитирует издание слова Родченкова. Представитель российского лидера на вопросы составителя фильма не ответил.

В картине репортера приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем замминистра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", — заявил Родченков. Также он добавил, что именно офицер ФСБ приносил в лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

Издание напоминает, что Путин в декабре прошлого года назвал дневники Родченкова ерундой. По мнению президента, новый виток допингового скандала, который привел к отстранению сборной РФ от Олимпийских игр 2018 года, "раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря".