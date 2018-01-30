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Семибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 30 января. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Власихинской в районе перекрестка с Малахова, а также на проспектах Строителей (в районе площади Победы), Ленина (от пересечения с Северо-Западной до площади Октября) и Калинина (от перекрестка с Северо-Западной до Цеховой улицы). Скорость движения авто на данных участках не превышает 5-7 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на нескольких участках Павловского тракта, включая пересечение с улицами Просторная и Попова, на улице Малахова на отрезке от Антона Петрова до Сухэ-Батора, а также на улицах Советской Армии, Челюскинцев и Георгиева.

Добавим, что на Змеиногорском тракте произошло ДТП, что привело к образованию затора на данном участке.