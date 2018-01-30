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Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что дневная дремота может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Об этом пишет Life со ссылкой на издание MedPage today.

К таким выводам специалисты пришли после исследования, в котором участвовали 189 человек, чей возраст в среднем составлял 66 лет. На протяжении двух недель участники эксперимента носили фитнес-трекеры, которые считывают биологическую активность. При этом для выявления бета-амилоидов — пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера — добровольцам с помощью магнитно-резонансной томографии делали снимки головного мозга.

Ученые выяснили, что люди с амилоидными бляшками, которые нарушают работу мозга, проявляют активность ночью и спят или проявляют пассивность днем.

В Соединенных Штатах болезнь Альцгеймера находится на шестом месте среди причин смерти взрослых людей. Подчеркивается, что диагностировать ее на ранних стадиях почти невозможно, так как симптомы проявляются намного позднее.