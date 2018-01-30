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Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что дневная дремота может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Об этом пишет Life со ссылкой на издание MedPage today.
К таким выводам специалисты пришли после исследования, в котором участвовали 189 человек, чей возраст в среднем составлял 66 лет. На протяжении двух недель участники эксперимента носили фитнес-трекеры, которые считывают биологическую активность. При этом для выявления бета-амилоидов — пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера — добровольцам с помощью магнитно-резонансной томографии делали снимки головного мозга.
Ученые выяснили, что люди с амилоидными бляшками, которые нарушают работу мозга, проявляют активность ночью и спят или проявляют пассивность днем.
В Соединенных Штатах болезнь Альцгеймера находится на шестом месте среди причин смерти взрослых людей. Подчеркивается, что диагностировать ее на ранних стадиях почти невозможно, так как симптомы проявляются намного позднее.
Комментарии
Как всегда, все извратят журналисты в заголовках. В самой статье же говориться, что дневная дремота - опасный признак, если при этом у человека НОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ!
А сонливость после обеда - это естественное состояние у людей