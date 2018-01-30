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Новости

СМИ назвали стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S9

, ИА "Амител"
Флагманы будут представлены 25 февраля

Фото: gazetadaily.ru

Стартовая цена флагманского смартфона южнокорейской компании Samsung Galaxy S9 немного превысит стоимость предшественника — Galaxy S8. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание ETNews.

В Южной Корее за новинку придется отдать в районе 890-935 долларов, при этом предыдущая модель обходилась покупателям приблизительно в 875 долларов.

Агентство напоминает, что в Сеть уже "слили" изображения передней части смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus. Фото разместил портал Venture Beat.

На снимках видно, что у обоих смартфонов будет схожий дизайн - безрамочный Infinity Display с соотношением сторон 18:9, набор сенсоров и камер для селфи и биометрической разблокировки, кнопки Home на аппарате не будет. Смартфоны будут отличаться размером дисплея Super AMOLED: S9 будет оснащён 5,8-дюймовым экраном, а версия Plus — дисплеем на 6,2 дюйма. Основная камера на 12 мегапикселей получит изменяемую апертуру (f/2,4 — f/1,5) и возможность скоростной съемки (480 кадров в секунду).

Ожидается, что компания представит флагманы 25 февраля — за день до начала выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 09:44
- гость -

Samsung, что S8, что его продолжение S9, является лучшим смартом на рынке!

0  0
30.01.2018 09:55
фанату

сяоми при равных характеристиках будет в 2 раза дешевле!
хуавей при равных характеристиках будет в 1,5 раза дешевле!

снимите ваши розовые очки с надписью самсунг и дайте объективный ответ - почему самсунг лучший?

0  0
30.01.2018 09:56
добавил

сяоми МИ7
хуавей - не помню уже - погуглить

0  0
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