Фото: gazetadaily.ru

Стартовая цена флагманского смартфона южнокорейской компании Samsung Galaxy S9 немного превысит стоимость предшественника — Galaxy S8. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание ETNews.

В Южной Корее за новинку придется отдать в районе 890-935 долларов, при этом предыдущая модель обходилась покупателям приблизительно в 875 долларов.

Агентство напоминает, что в Сеть уже "слили" изображения передней части смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus. Фото разместил портал Venture Beat.

На снимках видно, что у обоих смартфонов будет схожий дизайн - безрамочный Infinity Display с соотношением сторон 18:9, набор сенсоров и камер для селфи и биометрической разблокировки, кнопки Home на аппарате не будет. Смартфоны будут отличаться размером дисплея Super AMOLED: S9 будет оснащён 5,8-дюймовым экраном, а версия Plus — дисплеем на 6,2 дюйма. Основная камера на 12 мегапикселей получит изменяемую апертуру (f/2,4 — f/1,5) и возможность скоростной съемки (480 кадров в секунду).

Ожидается, что компания представит флагманы 25 февраля — за день до начала выставки Mobile World Congress в Барселоне.