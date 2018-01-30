Фото: rb7.ru
Возгорание надворных построек и автомобиля произошло поздним вечером 29 января в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 22:26. Ликвидировать возгорание удалось в 22:52.
"Для тушения пожара от МЧС России привлекались три человека личного состава, две единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Офигенная по своему содержанию новость! Еще бы написали "Автомобиль и надворные постройки загорелись в России"