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"Боинг-747", который выполнял рейс "Красноярск — Москва", совершил экстренную посадку в новосибирском Толмачево из-за пассажирки с больным сердцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

Уточняется, что женщину, которой стало плохо из-за проблем с сердцем, госпитализировали, самолет продолжил полет в аэропорт назначения.

По словам представителя ведомства, вынужденная посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Женщину доставили в больницу, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.