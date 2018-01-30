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Пост главы Бийского района занял Владимир Трухин — решение о его назначении на этот пост было принято накануне в рамках сессии местного совета депутатов.

Претендентов на место главы района было шестеро — сам Владимир Трухин, а также Евгений Якуба, Алексей Шабалин, Александр Беляев, Татьяна Стукалова и Олег Гузеев.

В итоге же районные депутаты поддержали большинством голосов господина Трухина.

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Ранее Владимир Трухин длительное время возглавлял администрацию Усятского сельсовета. Кроме того, был ведущим инженером федерального научно-производственного центра "Алтай", который базируется в Бийске.

Напомним, конкурс должен был состояться еще в ноябре, однако комиссия не успела проверить документы в срок и принятие решения было отложено.