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Американская корпорация Apple вдвое — с 40 до 20 миллионов — сократит намеченный на январь-март 2018 года план производства новых смартфонов iPhone X из-за низкого спроса. Компания уже уведомила поставщиков комплектующих, среди которых присутствуют японские фирмы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
Отмечается, что стратегия была пересмотрена из-за слабых продаж флагманской модели в праздничный период в конце 2017 года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и Соединенных Штатах. В итоге, если на старте продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то в данный момент на складах скопилось множество собранной техники.
Агентство пишет, что сокращение производства iPhone X сильно повлияет на сотрудничающих с корпорацией производителей. В частности, это коснется японских компаний Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK. Они поставляют Apple платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи.
При этом производство более дешевых устройств — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — останется на прежнем уровне — порядка 30 миллионов штук за период с января по март.
IPhone X представили 12 сентября 2017 года. Он оснащен безрамочным OLED-экраном, целиком занимающим всю фронтальную часть смартфона, а также сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID.
Комментарии
А говорили - "Хватайте, это дюфиссит".
неужели у потребителей огрызка проблески разума появились?)
30.01.2018 10:46
- гость -
Может, наоборот деньги начали заканчиваться.
просто производители смартфонов достигли уровня, когда каждая последующая модель не сильно отличается от предыдущей. люди не понимают зачем тратить лишние деньги и снова покупать почти то же самое. Те фишки, которые появляются - не всегда нужны и очень сомнительны с точки зрения интереса к ним. ждем кто из производителей первый вновь перевернет сознание чем то действительно новым.
30.01.2018 13:39
- гость -
>>ждем кто из производителей первый вновь перевернет сознание чем то действительно новым.
Apple поступили немного иначе: с очередным обновлением (и неясно каким по счету) они в лучшем случае замедляют работу девайса (пример со старыми аккумуляторами), в худшем - превращают его в "кирпич" (выход из строя).
На 4PDA пользователи пишут, что и Samsung тем же грешит. До кирпичей дело не доходит, а вот тормоза имеют место быть.