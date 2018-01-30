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Американская корпорация Apple вдвое — с 40 до 20 миллионов — сократит намеченный на январь-март 2018 года план производства новых смартфонов iPhone X из-за низкого спроса. Компания уже уведомила поставщиков комплектующих, среди которых присутствуют японские фирмы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Отмечается, что стратегия была пересмотрена из-за слабых продаж флагманской модели в праздничный период в конце 2017 года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и Соединенных Штатах. В итоге, если на старте продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то в данный момент на складах скопилось множество собранной техники.

Агентство пишет, что сокращение производства iPhone X сильно повлияет на сотрудничающих с корпорацией производителей. В частности, это коснется японских компаний Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK. Они поставляют Apple платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи.

При этом производство более дешевых устройств — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — останется на прежнем уровне — порядка 30 миллионов штук за период с января по март.

IPhone X представили 12 сентября 2017 года. Он оснащен безрамочным OLED-экраном, целиком занимающим всю фронтальную часть смартфона, а также сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID.