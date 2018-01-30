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Более 2 миллионов туристов посетило Республику Алтай в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Туристический поток в Республику Алтай по итогам 2017 года составил 2,05 млн человек, это на 3,2% больше, чем годом ранее. По данным министерства экономического развития и туризма региона, в 2016 году этот показатель составил 1,89 млн человек. В разрезе муниципальных образований наибольший прирост в 2017 году отмечен в Кош-Агачском (рост на 54,2%) и Улаганском (47,1%) районах", — отмечают республиканские власти.

Кроме того, значительно в 2017 году в Горном Алтае возросло количество предприятий, оказывающих туристические услуги, – с 804 до 907.

Говоря об успехах, которые демонстрирует республика в развитии туристической отрасли, глава региона Александр Бердников отметил: "В 2006 году мы выбрали туризм в качестве одного из основных направлений социально-экономического развития Республики Алтай и планомерно движемся в этом направлении, одновременно серьезно развивая и смежные отрасли экономики. Это транспортная доступность и торговля, сфера общественного питания, строительство, сельское хозяйство, производство сувениров и многие другие направления, обеспечивающие занятость и дополнительный доход для местных жителей".