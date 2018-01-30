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Новости

Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России

, ИА "Амител"
Счетная палата сообщает, что министерства передавали свою работу иностранным компаниям

Фото: twimg.com

Российские министерства перекладывали разработку энергетических проектов правительства на иностранные компании. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Счетную палату.

По словам аудитора Максима Рохмистрова, который выступил с докладом по результатам проверки обоснованности и эффективности госзакупок, заявил, что данный подход не соответствует национальным интересам страны.

Подчеркивается, что чаще всего полномочия передавали Минпромторг и Минэнерго.

Также Счетная палата выяснила, что госорганы временами закупают работы и услуги, которые должны выполнять самостоятельно. Так, за 2,5 года ведомство выявило свыше полутора тысяч подобных случаев. Расходы составили 8,6 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов приходятся на федеральный уровень, остальное — на региональный и муниципальный.

Кроме этого, полномочия передавали и при утверждении госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил свыше 5,7 миллиарда рублей. Например, Роспатент передал подведомственному учреждению ФИПС выполнение своих функций по оказанию почти всех госуслуг.

"Газета.Ru" пишет, что в Минэнерго прокомментировали информацию об участии иностранных компаний в разработке энергетических проектов страны.

В министерстве сослались на п. 4 ст. 3 Закона №44-ФЗ, который устанавливает, что участником закупки для госнужд может быть любое юрлицо. В Минэнерго подтвердили, что в 2015 году был заключен ряд контрактов с компаниями, включая иностранных учредителей.

В ведомстве добавили, что закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам.

Министерство подчеркнуло, что не нарушало российское законодательство. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 10:25
месный

набрали работников по знакомству да по родству, которые кроме как получать большую зарплату больше ниначё не способны, а работу кто-то ведь должен-же делать

0  0
30.01.2018 10:32
iOne

Конечно, кроме как поднять пенсионный возраст выхода нет...

0  0
30.01.2018 10:35
- гость -

А на фига мне эти министерства, они воруют, ещё и те на кого они сваливают свою работу наверняка прихватывают. А на министров Сталина нет, Путин сам такой же как министры, вот и творят преступления как хотят. А больным детям смсками собираем по людям полтинники. Наше правительство-главный враг народа, этим врагам место в тюрьме.Ишь, и законы у них не нарушены, законы приняты продажными депутатами такие, что по закону! можно не работать, а миллионы получать. И, главное, бюджета на всё хватает! На министерства, на тех кто за них работает, на воровство. А прожиточный минимум до 10000 рублей всё нет денег дотянуть. Мрази!

0  0
30.01.2018 10:47
Сталин

Растрелять

0  0
30.01.2018 10:51
Сталинский Сокол

Есть видеозапись известного всем предпринимателя. Так вот он заявил: Я недавно обнаружил такую вещь. Население России составляет всего 2% от населения планеты. А доля природных богатств России, от мирового обьема, которые Мы продаем, составляет 40%. Получается. Мы бы могли сидеть на печке и ни чего не делать. И жить припеваючи. Вот так то господа!!!

0  0
30.01.2018 11:00
месный

30.01.2018 10:51
Сталинский Сокол

Ну некоторые и живут очень даже припеваючи.

0  0
30.01.2018 11:47
- гость -

Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России? И это новость? Вся власть предала народ России!

0  0
30.01.2018 12:55
- гость -

"А доля природных богатств России, от мирового обьема, которые Мы продаем, составляет 40%."
А можно цифирьками подтвердить сей бред, Россия за 11 месяцев 2017 года экспортировала на 315,3 млрд.долларов, из них природных ресурсов нефть и газа менее половины (около 37,4%), т.е. грубо на 118 млрд. и это 40%? Бред голимый, на такое способны только последователи Яблока, кот орые даже Вики осилить не могут.

0  0
30.01.2018 12:57
- гость -

Где в статье предательство? Вот у Алтана учредитель в Голландии живет и что, теперь когда я ем макароны я предатель? Совсем у журнализдов мозги по сносило?

0  0
30.01.2018 13:05
месный

30.01.2018 12:57
- гость -

какой это учредитель в Голландии живёт.

0  0
30.01.2018 13:31
- гость -

30.01.2018 12:55
- гость -
Сталинец, конечно, бредит - ему по возрасту простительно. Россия добывает примерно 12-13% от мирового объема нефти и 16% от мирового объема газа. Но, справедливости ради - природные ресурсы нефтью и газом не ограничиваются. Есть еще металлы и минералы, есть лес. Зерно тоже к высокотехнологичной продукции не относится.

0  0
30.01.2018 13:34
- гость -

"госорганы временами закупают работы и услуги, которые должны выполнять самостоятельно" - надо же, Счетной палате кто-то поднял веки! Так они закупают работы и услуги, которые сами не могут выполнить. А "Халлибертон" и "Шлюмбергер" могут.

0  0
30.01.2018 13:38
Сталинский Сокол

Повторяюсь. Это не мой бред. Это высказывание известного предпринимателя. Фамилию его не знаю. Но часто вижу его в передачах по экономике, предпринимательству. А этот ролик выложен в одноклассниках.

0  0
30.01.2018 13:42
Сталинский Сокол

Вот нашел в одноклассниках: Видео от Александра Карлоа. Называется- Россияне, а вы знали об этом?

0  0
30.01.2018 13:44
- гость -

Сокол, какую шляпу ты смотришь...

0  0
30.01.2018 18:07
- гость -

Счетная палата выяснила, что госорганы временами закупают работы и услуги, которые должны выполнять самостоятельно. Так, за 2,5 года ведомство выявило свыше полутора тысяч подобных случаев. Расходы составили 8,6 миллиарда рублей,

после таких заявлений только на рудники урановые этих шустриков отправить , лет на 10.

0  0
30.01.2018 18:08
- гость -

и зряплату пусть вернут

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