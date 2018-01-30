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Российские министерства перекладывали разработку энергетических проектов правительства на иностранные компании. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Счетную палату.

По словам аудитора Максима Рохмистрова, который выступил с докладом по результатам проверки обоснованности и эффективности госзакупок, заявил, что данный подход не соответствует национальным интересам страны.

Подчеркивается, что чаще всего полномочия передавали Минпромторг и Минэнерго.

Также Счетная палата выяснила, что госорганы временами закупают работы и услуги, которые должны выполнять самостоятельно. Так, за 2,5 года ведомство выявило свыше полутора тысяч подобных случаев. Расходы составили 8,6 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов приходятся на федеральный уровень, остальное — на региональный и муниципальный.

Кроме этого, полномочия передавали и при утверждении госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил свыше 5,7 миллиарда рублей. Например, Роспатент передал подведомственному учреждению ФИПС выполнение своих функций по оказанию почти всех госуслуг.

"Газета.Ru" пишет, что в Минэнерго прокомментировали информацию об участии иностранных компаний в разработке энергетических проектов страны.

В министерстве сослались на п. 4 ст. 3 Закона №44-ФЗ, который устанавливает, что участником закупки для госнужд может быть любое юрлицо. В Минэнерго подтвердили, что в 2015 году был заключен ряд контрактов с компаниями, включая иностранных учредителей.

В ведомстве добавили, что закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам.

Министерство подчеркнуло, что не нарушало российское законодательство. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов.