Барнаульская сетевая компания успешно прошла испытания морозами. Электросети краевой столицы работали стабильно, ни одного защитного отключения за период холодов не произошло, сообщили в пресс-службе БГЭС.

Максимум температурных нагрузок наблюдался с 21 по 28 января. На этот период все плановые ремонтные работы на электросетях и связанные с ними отключения были приостановлены. Энергетиками отмечено повышенное потребление электроэнергии в поселках Лебяжье, Восточный, Осипенко и в районе Булыгина. Здесь нагрузки на электросети возросли в среднем на 10 %. Однако на надежность энергоснабжения это не повлияло.

По словам руководителя оперативно-диспетчерской службы Барнаульской сетевой компании Ивана Чеснокова, за восемь дней на пульт диспетчерской службы поступило всего 12 заявок от потребителей. Три из них связаны с пожарами и необходимостью прекратить подачу электричества. "В обычные дни при комфортной погоде к нам поступает в среднем по 3-4 заявки в день. Можно сделать вывод, что работали в холода еще спокойнее, чем всегда. Дополнительные силы не привлекали. Персонал занимался замером нагрузок и температуры нагрева на токоведущих частях электрооборудования", — отметил Чесноков.

В пресс-службе БГЭС напоминают, что Барнаульская сетевая компания одной из первых в крае получила "Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период". Документ выдается ежегодно после проверки Ростехнадзора, МЧС, профильных комитетов и управлений администрации города и края и свидетельствует о качестве подготовки энергокомпании к сезону максимальных нагрузок.

Справка: ООО "Барнаульская сетевая компания" – одна из крупнейших территориальных сетевых компаний Алтайского края, обслуживающая город Барнаул. Компания образована в 2006 году в результате реорганизации АО "Барнаульская горэлектросеть". Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК составляет 1,6 млрд кВт.ч.