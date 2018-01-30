Новый общественник вошел в состав Общественной палаты Алтайского края. Ирина Абрамова заняла место ушедшего в депутаты Василия Курганского. Такое решение было принято на сессии краевого парламента.

Ирина Абрамова вошла в состав Общественной палаты Алтайского края шестого созыва через полгода после начала его работы. Ее кандидатура была предложена на рассмотрение депутатов краевой общественной организации "Центр пропаганды здорового образа жизни "Партнерство плюс".

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На сессии АКЗС в четверг, 25 января, Абрамова была избрана большинством. Кроме нее на вхождение в ОП АК претендовали Александр Першин и Александр Унгефук.

Место члена палаты стало свободным после ухода в ноябре Василия Курганского. Он является главным врачом онкодиспансера Рубцовска и был избран депутатом местного совета депутатов.

Новый созыв ОП АК был сформирован в июне 2017 года. В его состав вошли 45 человек. 15 членов утвердили депутаты АКЗС, еще 15 - губернатор Алтайского края. Позже эти 30 человек утвердили еще 15 членов. Работать созыв будет два года.