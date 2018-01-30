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Министерство транспорта России направило в правительство законопроект, который запрещает высаживать пассажиров без билета из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (например, зимой). Об этом во вторник, 30 января, сообщают "Известия".
В ведомстве подчеркнули, что законопроект предусматривает запрет на высадку не только детей, но и любых безбилетных пассажиров.
Согласно поправкам в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, при отказе пассажира без проездного документа оплатить штраф он удаляется из транспорта контролером. При этом такого пассажира нельзя будет высадить, "если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".
Также издание отмечает, что в министерстве прорабатывают вопрос о наказании для нарушивших правила контролеров.
Газета подчеркивает, что в последние годы большой общественный резонанс вызвали многочисленные случаи, когда контролеры высаживали зимой из общественного транспорта безбилетников, которые зачастую являлись школьниками. В отношении перевозчиков по фактам этих инцидентов проводились проверки.
Комментарии
О, Госпидяя, неужели не понятно, что число безбилетников резко увеличится, кто будет за них платить: минтранс или кондуктор? Да и у кондукторов будет возможность зажиливать часть выручки, мол, без денег ребятишки ездили. Ну почему у нас чиновники полуду рочные?
в последнее время большинство людей лишь бы ляпнуть или что то сделать не задумываюсь о последствиях
Да...Не перевелись дурачки на земле Русской!
Поймите, они чиновники, тоже люди! Совесть мучает их тоже - заняться делами по настоящему не могут, а деньги получают серьезные! Вот и придумывают...
Высаживает на мороз кондуктор - ах он плохой сволоч бессердечный как он мог человек замёрзнет. Предлагают запретить высаживать на морозе - ах они плохие чиновники, вот дурачки, из-за них будут кататься безбилетники.. Ну определитесь уже как вам надо.
круто, теперь, когда на улице холодно все имеют право ездить бесплатно. На поезда дальнего следования это тоже распространяется?
просто кто должен по долгу службы занимается общественным транспортом на нем в большинстве случаев не ездит. Почему администрации городов в той же самой европе не считают зазорным ездить в ОТ. Когда вы видели нашего мэра или его приближенных в ОТ?
Почему администрации городов в той же самой европе не считают зазорным ездить в ОТ. Когда вы видели нашего мэра или его приближенных в ОТ?
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Наши бы может и ездили бы, так ведь народ же их изобьёт.
30.01.2018 10:51
Ну вам не угодишь.
Сразу было сказано, при обнаружении безбилетника - кондуктор должна тормозить автобус и объявлять другим пассажирам, что никто никуда не поедет, пока за зайца не заплатят.
Ну определитесь уже как вам надо.
Платить надо за проезд, а не приду риваться!
ну я только за
Бомжей будут катать с утра до вечера?
Если примут такое решение, ни одного автобуса в мороз не дождешься. Вряд ли кто-нибудь будет в мороз, когда идет бешеный расход топлива, за свой счет людей весь день катать
Такое решение возможно если Минтранс возьмет на себя расходы за безбилетников. Безбилетник расписывается в ведомости, что ехал в мороз, а Минтранс оплачивает по ведомости
12:24, да, похоже только так.
Но у минтранса нет своих денег.
Так кто же заплатит за зайцев?
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А что-это идея.
Но неисполнимая.
О. сколько у нас кондукторов! Все отметились! Безбилетника повезете на те деньги, что недодали со сдачей и на те деньги, на которые не выбили билеты. Если садишься за две-три остановки до конечной, кондукторы долго дают сдачу, потом начинают перебирать свои деньги всячески показываю, что они просто забыли отбить билет. Последний раз пришлось четыре раза попросить билет! С какой миной лица она отдавала мне билет надо только видеть. Поэтому не надо тут плакаться на житье-бытье.
Если этот закон примут, то в морозы я - постоянный клиент автобусников! Сейчас-то на машине приходится ездить...
30.01.2018 13:06
- гость -
О. сколько у нас кондукторов! Все отметились!
О, халявщица автобусная отписалась!
еще надо разрешить в морозы не выпускать пассажиров)))
тогда будет справедливо
30.01.2018 15:31
- гость -
О, халявщица автобусная отписалась!
Вы читать не умеете? Я плачу за проезд, а вот билет приходится требовать! Если проехать в автобусе даже несколько остановок, то можно заметить, что некоторые люди садятся в автобус на одну остановку и они при выходе сразу отдают деньги и не успевают взять билет. Вы видели, чтобы кондуктор выбивал билет и выбрасывал его за данного гражданина??? Нет, это все неучтенные деньги. Здесь дискуссия разгорелась за чей счет будут ехать дети, которые потеряли деньги на проезд. И все кондукторы отписались, что за свой счет они их возить не будут. Так пусть возят за те деньги, которые они сэкономили на гражданах, не забирающих свой билет.
Ля-ля не надо. В автобусе с кондуктором кондуктор сразу обходит пассажиров. В газельке такое раз мне встретилось, что она деньги на выходе брала.