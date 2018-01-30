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Министерство транспорта России направило в правительство законопроект, который запрещает высаживать пассажиров без билета из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (например, зимой). Об этом во вторник, 30 января, сообщают "Известия".

В ведомстве подчеркнули, что законопроект предусматривает запрет на высадку не только детей, но и любых безбилетных пассажиров.

Согласно поправкам в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, при отказе пассажира без проездного документа оплатить штраф он удаляется из транспорта контролером. При этом такого пассажира нельзя будет высадить, "если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".

Также издание отмечает, что в министерстве прорабатывают вопрос о наказании для нарушивших правила контролеров.

Газета подчеркивает, что в последние годы большой общественный резонанс вызвали многочисленные случаи, когда контролеры высаживали зимой из общественного транспорта безбилетников, которые зачастую являлись школьниками. В отношении перевозчиков по фактам этих инцидентов проводились проверки.