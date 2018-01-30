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Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников в морозы

, ИА "Амител"
В данный момент прорабатывается вопрос о наказании для контролеров, нарушивших новые правила

Фото: 63.ru

Министерство транспорта России направило в правительство законопроект, который запрещает высаживать пассажиров без билета из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (например, зимой). Об этом во вторник, 30 января, сообщают "Известия".

В ведомстве подчеркнули, что законопроект предусматривает запрет на высадку не только детей, но и любых безбилетных пассажиров.

Согласно поправкам в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, при отказе пассажира без проездного документа оплатить штраф он удаляется из транспорта контролером. При этом такого пассажира нельзя будет высадить, "если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".

Также издание отмечает, что в министерстве прорабатывают вопрос о наказании для нарушивших правила контролеров.

 

Газета подчеркивает, что в последние годы большой общественный резонанс вызвали многочисленные случаи, когда контролеры высаживали зимой из общественного транспорта безбилетников, которые зачастую являлись школьниками. В отношении перевозчиков по фактам этих инцидентов проводились проверки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 10:39
- гость -

О, Госпидяя, неужели не понятно, что число безбилетников резко увеличится, кто будет за них платить: минтранс или кондуктор? Да и у кондукторов будет возможность зажиливать часть выручки, мол, без денег ребятишки ездили. Ну почему у нас чиновники полуду рочные?

0  0
30.01.2018 10:41
- гость -

в последнее время большинство людей лишь бы ляпнуть или что то сделать не задумываюсь о последствиях

0  0
30.01.2018 10:44
- гость -

Да...Не перевелись дурачки на земле Русской!

0  0
30.01.2018 10:48
- гость -

Поймите, они чиновники, тоже люди! Совесть мучает их тоже - заняться делами по настоящему не могут, а деньги получают серьезные! Вот и придумывают...

0  0
30.01.2018 10:51
Ну вам не угодишь.

Высаживает на мороз кондуктор - ах он плохой сволоч бессердечный как он мог человек замёрзнет. Предлагают запретить высаживать на морозе - ах они плохие чиновники, вот дурачки, из-за них будут кататься безбилетники.. Ну определитесь уже как вам надо.

0  0
30.01.2018 10:59
- гость -

круто, теперь, когда на улице холодно все имеют право ездить бесплатно. На поезда дальнего следования это тоже распространяется?

0  0
30.01.2018 11:10
- гость -

просто кто должен по долгу службы занимается общественным транспортом на нем в большинстве случаев не ездит. Почему администрации городов в той же самой европе не считают зазорным ездить в ОТ. Когда вы видели нашего мэра или его приближенных в ОТ?

0  0
30.01.2018 11:23
- гость -

Почему администрации городов в той же самой европе не считают зазорным ездить в ОТ. Когда вы видели нашего мэра или его приближенных в ОТ?
-------------

Наши бы может и ездили бы, так ведь народ же их изобьёт.

0  0
30.01.2018 11:25
- гость -

30.01.2018 10:51
Ну вам не угодишь.

Сразу было сказано, при обнаружении безбилетника - кондуктор должна тормозить автобус и объявлять другим пассажирам, что никто никуда не поедет, пока за зайца не заплатят.

0  0
30.01.2018 11:26
- гость -

Ну определитесь уже как вам надо.

Платить надо за проезд, а не приду риваться!

0  0
30.01.2018 11:37
- гость -

ну я только за

0  0
30.01.2018 12:22
- гость -

Бомжей будут катать с утра до вечера?

0  0
30.01.2018 12:22
гость

Если примут такое решение, ни одного автобуса в мороз не дождешься. Вряд ли кто-нибудь будет в мороз, когда идет бешеный расход топлива, за свой счет людей весь день катать

0  0
30.01.2018 12:24
гость

Такое решение возможно если Минтранс возьмет на себя расходы за безбилетников. Безбилетник расписывается в ведомости, что ехал в мороз, а Минтранс оплачивает по ведомости

0  0
30.01.2018 12:41
Павсекакий

12:24, да, похоже только так.
Но у минтранса нет своих денег.
Так кто же заплатит за зайцев?

0  0
30.01.2018 12:41
- гость -

++++++++++++++

А что-это идея.


Но неисполнимая.

0  0
30.01.2018 13:06
- гость -

О. сколько у нас кондукторов! Все отметились! Безбилетника повезете на те деньги, что недодали со сдачей и на те деньги, на которые не выбили билеты. Если садишься за две-три остановки до конечной, кондукторы долго дают сдачу, потом начинают перебирать свои деньги всячески показываю, что они просто забыли отбить билет. Последний раз пришлось четыре раза попросить билет! С какой миной лица она отдавала мне билет надо только видеть. Поэтому не надо тут плакаться на житье-бытье.

0  0
30.01.2018 13:34
- гость -

Если этот закон примут, то в морозы я - постоянный клиент автобусников! Сейчас-то на машине приходится ездить...

0  0
30.01.2018 15:31
- гость -

30.01.2018 13:06
- гость -
О. сколько у нас кондукторов! Все отметились!

О, халявщица автобусная отписалась!

0  0
30.01.2018 16:59
- гость -

еще надо разрешить в морозы не выпускать пассажиров)))
тогда будет справедливо

0  0
30.01.2018 17:25
- гость -

30.01.2018 15:31

- гость -
О, халявщица автобусная отписалась!

Вы читать не умеете? Я плачу за проезд, а вот билет приходится требовать! Если проехать в автобусе даже несколько остановок, то можно заметить, что некоторые люди садятся в автобус на одну остановку и они при выходе сразу отдают деньги и не успевают взять билет. Вы видели, чтобы кондуктор выбивал билет и выбрасывал его за данного гражданина??? Нет, это все неучтенные деньги. Здесь дискуссия разгорелась за чей счет будут ехать дети, которые потеряли деньги на проезд. И все кондукторы отписались, что за свой счет они их возить не будут. Так пусть возят за те деньги, которые они сэкономили на гражданах, не забирающих свой билет.

0  0
30.01.2018 18:15
- гость -

Ля-ля не надо. В автобусе с кондуктором кондуктор сразу обходит пассажиров. В газельке такое раз мне встретилось, что она деньги на выходе брала.

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