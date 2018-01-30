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Новые образцы стрелкового оружия приняло на вооружение Минобороны РФ, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету военного ведомства "Красная звезда".
Соответствующее заявление было сделано в рамках координационного научного совета по проблемам развития боевой экипировки, организованного Военно-научным комитетом Сухопутных войск 25 января.
На вооружение поставлены автоматы концерна "Калашников" (АК-12 и АК-15) и стрелковое оружие, произведенное на заводе имени Дегтярева (АЕК-971 и АЕК-973).
Относительно новых автоматов Калашникова сообщается, что данная продукция, исходя из критерия "простота — надежность", больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.
Что же касается автоматов с завода Дегтярева, то это оружие имеет лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения и рекомендовано для спецподразделений.
Комментарии
Надо же, АЕКи таки приняли))) Пробились таки
Соломоново решение - чтобы никого не оставить без работы. Одновременная эксплуатация двух разных автоматов очень порадует службы снабжения.