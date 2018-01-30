Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения клиентам барнаульского "АлтайБизнес-Банка", лишившегося лицензии 19 января. Это следует из сообщения с сайта АСВ.

Прием заявлений, а также выплата страхового возмещения вкладчикам "АлтайБизнес-Банка" начнутся с 1 февраля 2018 года. Сумма страхового покрытия не может превышать 1,4 млн рублей. По банковскому вкладу в инвалюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 19 января 2018 года. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 31 января на сайте АСВ (www.asv.org.ru).

Общая сумма вкладов населения в "АлтайБизнес-Банке" составляет порядка 185 млн рублей. При этом данные о количестве вкладчиков пока разнятся. В прессе фигурируют цифры от 100 до 300 человек.

По размеру активов на 1 декабря 2017 года "АлтайБизнес-Банк" занимал 512-ю строчку среди банков РФ. Ранее ЦБ уже проводил проверку в отношении финансовой организации. В конце 2017 года выяснилось, что уставный капитал составляет порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов.

Кредитная организация была зарегистрирована в июне 1993 года как Акционерный коммерческий банк "Алтайсельмаш-Банк" в Рубцовске. Основными учредителями выступили местные предприятия АО "Алтайсельмаш-Холдинг", АО "Тепловая станция", ТОО "Время". В 1996 году известный в Алтайском крае холдинг "Сибагромаш" выкупил у "Алтайсельмаш-Холдинга" контрольный пакет акций, в связи с чем кредитная организация получила новое наименование. В 2009 году холдинг "Сибагромаш" продал свой пакет акций частным лицам.

Конечными бенефициарами банка являются член совета директоров, председатель правления Михаил Петров и его супруга, член совета директоров Наталия Петрова (совокупно 21,76%), братья Александр (председатель совета директоров) и Константин Терновые (совокупно 21,46%), братья Сергей и Александр Сычевы — члены совета директоров (8,37% и 3,05% соответственно), Виталий Юдин (9,81%), Вадим Бадин (9,80%) и ряд непубличных физлиц: Сергей Царев (8,19%), Геннадий Ланбин (5,97%), КПК "Резерв" (2,50%), Андрей Майданюк (2,26%), Галина Душкина (1,99%), Евгения Любушкина (1,49%), супруги Ольга и Леонид Денисенко (совокупно 1,44%), Александр Данилюк (1,27%). Акционеры-миноритарии — 0,64%. По состоянию на 1 октября 2016 года общее количество акционеров — 61, из них юрлиц — 24, физлиц — 37.