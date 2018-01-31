В воскресенье, 4 февраля, в 17:00 музей занимательных наук "Как-так?" приглашает барнаульцев и гостей города принять участие в научной шоу-программе профессора Николя "4 стихии". Вы увидите, как извергается вулкан, попытаетесь улететь на Луну под воздействием супервоздуходувки и даже попробуете подпрыгнуть выше суперпопрыгунчика. А если и этого покажется мало, профессор вызовет снег и немного похулиганит с помощью лазера.

В среду, 7 февраля, гостей ждет акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей.

Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

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