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Аномальные морозы в Алтайском крае установили новые рекорды

, ИА "Амител"
Но самая морозная зима в Алтайском крае все же была в 1938 году

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Аномальные холода, которые держали в напряжении жителей Алтайского края с 21 по 28 января, оказались не самыми страшными, которые приходилось переживать нашему региону. Об этом сообщается на официальном сайте ЦГМC Алтайского края.

Синоптики отмечают, что всю минувшую неделю наш регион находился под влиянием мощного арктического антициклона, который распространился от Карского моря до южных районов Казахстана и от Уральских гор  до оз. Байкал.

В этот период на некоторых территориях региона температура воздуха понижалась до минус 45 градусов.

Самые сильные морозы пришлось пережить жителям Волчихи, Родино, Тальменки, Троицкого, Змеиногорска, Бийска и Горняка.

При этом на некоторых метеостанциях края в этот холодный период были установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха в отдельные сутки:

Самой холодной за этот период оказалась ночь на 26 января. Тогда в Волчихе температура воздуха понизилась до -45,2°C. В Барнауле в это утро температура воздуха понизилась до -39 градусов.

Впрочем, абсолютный температурный рекорд в этот период в Алтайском крае побит не был. Так, по данным ЦГМС, в Барнауле самая низкая температура воздуха была зафиксирована 7 января 1931 года — минус 51,5°C. А самый сильный мороз в Алтайском крае был зарегистрирован в 1938 году. В Волчихе температура опускалась до минус 55 градусов.

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Комментарии

30.01.2018 13:36
гость

По таблице в Волчихе самый сильный мороз был 2005 году -40,5С, и тут же по тексту " А самый сильный мороз в Алтайском крае был зарегистрирован в 1938 году. В Волчихе температура опускалась до минус 55 градусов." Вы уж как нибудь определитесь.
Ну и то что зарегистрировано гидрометцентром не значит, что в других селах где нет метеостанций было теплее, та же Косиха, Полковниково и др. градусник опускался ниже -50С

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30.01.2018 15:35
Владимир

В Угловском районе -54 было и молчек

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30.01.2018 17:36
- гость -

классная фотка через замерзшее стекло. первое позитивное за все время)

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30.01.2018 17:48
Дмитрий

Не знаю, от куда вся эта информация, но на прошлой неделе в Целинном опускалась до 52 градусов

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30.01.2018 20:06
Vanadiy2014

Эта зима выдалась суровой.

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