Аномальные холода, которые держали в напряжении жителей Алтайского края с 21 по 28 января, оказались не самыми страшными, которые приходилось переживать нашему региону. Об этом сообщается на официальном сайте ЦГМC Алтайского края.

Синоптики отмечают, что всю минувшую неделю наш регион находился под влиянием мощного арктического антициклона, который распространился от Карского моря до южных районов Казахстана и от Уральских гор до оз. Байкал.

В этот период на некоторых территориях региона температура воздуха понижалась до минус 45 градусов.

Самые сильные морозы пришлось пережить жителям Волчихи, Родино, Тальменки, Троицкого, Змеиногорска, Бийска и Горняка.

При этом на некоторых метеостанциях края в этот холодный период были установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха в отдельные сутки:

Самой холодной за этот период оказалась ночь на 26 января. Тогда в Волчихе температура воздуха понизилась до -45,2°C. В Барнауле в это утро температура воздуха понизилась до -39 градусов.

Впрочем, абсолютный температурный рекорд в этот период в Алтайском крае побит не был. Так, по данным ЦГМС, в Барнауле самая низкая температура воздуха была зафиксирована 7 января 1931 года — минус 51,5°C. А самый сильный мороз в Алтайском крае был зарегистрирован в 1938 году. В Волчихе температура опускалась до минус 55 градусов.