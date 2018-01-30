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Полицейские задержали 21-летнего жителя Заринска по подозрению в краже, которая была совершена в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в октябре 2016 года. Молодой человек проник в один из гаражей на улице Сорокинской и похитил из него автомобильную печь, зеркала заднего вида, пластиковую защиту фар и карбюратор от машины ВАЗ-2107. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб владельцу авто на сумму около 6 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что преступление было совершено более года назад, расследование не прекращалось. Стражам порядка удалось собрать доказательства и улики, благодаря которым была установлена личность подозреваемого. После задержания молодой человек не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

Сейчас полицейские устанавливают личности тех, кому житель Заринска продал похищенное.