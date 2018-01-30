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Порыв теплотрассы произошел во вторник, 30 января, в районном центре Поспелиха в Алтайском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Данные о коммунальной аварии поступили в 09:30. Порыв случился на улице Ленина в центре села.

"Под отключение попадают 8 жилых домов (1 двухэтажный 16-квартирный, 7 частных), частные жилые дома имеют альтернативные источники теплоснабжения (печи). Угрозы размораживания системы теплоснабжения нет", — отмечают в экстренном ведомстве.

В данный момент в райцентре ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействованы две бригады МУП "Теплосети" в составе 10 человек и трех единиц техники. На месте аварии находится оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

"Всего задействовано: 26 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС России: 10 человек, 4 единицы техники", — уточняют в ГУ МЧС.