Фото: drom.ru
Барнаулец выставил на продажу "идеальный "Запорожец" за полмиллиона рублей. Объявление появилось на сайте Drom.ru.
Владелец раритетного авто 1987 года выпуска утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии. За все время ни одна деталь ЗАЗ 968М не была отреставрирована, из-за чего машина становится настоящей находкой для коллекционера.
Высокая цена автомобиля обоснована тем, что "Запорожец" на родной резине, в первозданном состоянии и имеет пробег всего 17 тысяч километров. Кроме этого, автомобиль оснащен редкими органами управления, поскольку представляет собой "инвалидную модификацию". В частности, в авто есть редкое ножное переключение передачи.
Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что автомобиль находился на гаражном хранении и не эксплуатировался зимой. Также владелец добавляет, что побеждал с данным автомобилем на выставке ретротехники.
Комментарии
я думаю найдется кто нибудь кому деньги девать некуда
фонари задние не родные, краска тоже
почему житель барнаула? судя по объявлению компания перекупов продает
А ведь найдется больной....
Че не миллион бакинских
А в зоопарке такой в клетке значительное красивее
Такие ещё можно за 5000 р. купить, если узнавать по сёлам, но ремонтировать придётся.
30.01.2018 11:51
- гость -
Не возьмусь определять краску по фотографии, но фонари оригинальные.
Цена конечно не маленькая, но для коллекционеров подъемная - покупать хлам и доводить до состояния этого образца встанет даже дороже. Правда для некоторых удовольствие в самом процессе.
Думаю, если поторговаться он за сотку отдаст. Только нахрен он нужен. У него потому и пробег маленький, что ездить на нем не возможно. Если что полетит, будешь запчасть с Украины под обстрелами вывозить по цене японской иномарки
Если что полетит, будешь запчасть с Украины под обстрелами вывозить по цене японской иномарки
а что на украине их еще выпускают? и в запорожье война идет?
крашен плохо. видно крупу.
багажник вообще не в цвет.
зазоры неровные.
вот этот хомут на руле это что ?
внутри вообще на отвяжись покрашен
ну и так это не легенда - ушастый вот тот да.
не одна деталь не отреставрирована, ну-ну, все болты и шурупы блестят как у кота яйки
Крашенный
типа коллекционер дурачок с полным карманом денег ,мается от того куда их пристроить.
а что этих запорожцев было всего 100 штук на всю СССР?или он только что с конвейера?
.....помните как в полосатом рейсе про мясо для тигра(500 тыс руб)
-съест то он съест ,!да кто ж ему даст.
А разве на 968М была надпись "Запорожецъ"?
Скоро увидите новый желтый ЗАЗ-968м.Цена будет не меньше....