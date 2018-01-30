Фото: drom.ru

Барнаулец выставил на продажу "идеальный "Запорожец" за полмиллиона рублей. Объявление появилось на сайте Drom.ru.

Владелец раритетного авто 1987 года выпуска утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии. За все время ни одна деталь ЗАЗ 968М не была отреставрирована, из-за чего машина становится настоящей находкой для коллекционера.

Высокая цена автомобиля обоснована тем, что "Запорожец" на родной резине, в первозданном состоянии и имеет пробег всего 17 тысяч километров. Кроме этого, автомобиль оснащен редкими органами управления, поскольку представляет собой "инвалидную модификацию". В частности, в авто есть редкое ножное переключение передачи.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что автомобиль находился на гаражном хранении и не эксплуатировался зимой. Также владелец добавляет, что побеждал с данным автомобилем на выставке ретротехники.