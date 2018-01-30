Фото: vk.com/avarcom22bsk

Автомобиль сбил двух подростков в Бийске утром во вторник, 30 января, сообщили порталу Amic.ru в Управлении ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП произошло около 08:00 у дома №113 по улице Трофимова. Известно, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустил наезд на пешеходов 2002 и 2001 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.