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Автомобиль сбил двух подростков в Бийске

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Молодым людям оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась

Фото: vk.com/avarcom22bsk

Автомобиль сбил двух подростков в Бийске утром во вторник, 30 января, сообщили порталу Amic.ru в Управлении ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП произошло около 08:00 у дома №113 по улице Трофимова. Известно, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустил наезд на пешеходов 2002 и 2001 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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