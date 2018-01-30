Барнаульский архитектор Иван Носович спроектировал немало значимых для города зданий, в том числе городскую Думу, Римско-католический костёл, реконструировал горную лабораторию (ныне краеведческий музей), разработал план города-сада. Также он создал проект собственного деревянного особняка, который служил в качестве жилья и мастерской.

Карьера и личная жизнь

Носович родился в 1862 году в городе Ровно Волынской губернии. В 1889 году окончил Санкт-Петербургский императорский институт гражданских инженеров. В 1890 году назначен младшим архитектором строительного отделения при управлении приамурского генерал-губернатора. Известно, что за создание триумфальных арок и украшений Хабаровска к приезду императора Александра III Носович был произведен в титулярные советники и награждён памятным подарком.

В 1893 году Носович направлен в Семипалатинскую область архитектором. В 1899 году Носович переезжает в Барнаул. В 1909 году на Московском (в настоящее время — Ленинском) проспекте началось строительство костёла по проекту Носовича. В 1914 году безвременно умирает жена Ивана Носовича. Семью преследуют несчастья: вскоре была убита единственная дочь архитектора, следом трагически погибает внук.

Жизнь архитектора осложняют и острые конфликты с городским начальством. Летом 1913 года в Барнауле обвалился барак для новобранцев, при этом один человек погиб, а восемь получили увечья. Городская управа пыталась обвинить Носовича, но за него вступились лучшие граждане города. После Февральской революции архитектор баллотировался в гласные Барнаульской городской думы. В 1918 году он разработал проект лесопильного завода на берегу Оби. В 1919 году занимал должность губернского архитектора. В последние годы Иван Носович работал в отделе коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома, так как от должности архитектора ему пришлось отказаться. В 1929 году архитектор покинул Алтай, он уехал в Краков. Удивительно, но дальнейшая судьба Носовича неизвестна. Скорее всего, остаток своих дней он провел в Польше.

Наследие Носовича

Самым амбициозным и масштабным проектом архитектора стал город-сад в северной части Барнаула. Город-сад занимал территорию около 9 гектаров и имел круглую площадь в центре. От площади отходило шесть радиусов-бульваров, один из которых выходил на железнодорожный вокзал. Возможность реализовать свои планы появилась у Носовича после печально известного пожара 1917 года. В октябре 1917 года план города-сада был закончен, его представили на рассмотрение Думы.

Среди населения Барнаула была распространена анкета с условиями строительства в черте города-сада, в том числе такими: размер участков — до 200 квадратных саженей, большая часть земельного участка должна использоваться под сад, огород, цветник; дома предполагались не выше 2 этажей, каждый дом — для одной семьи. Замысел не был реализован. Городские власти не способны были финансировать эту масштабную затею.

Но и сегодня в центре Барнаула можно увидеть планировку города-сада, заложенного архитектором. Центральной площадью города-сада стала современная площадь Октября. Современный проспект Строителей и сегодня ведет к железнодорожному вокзалу, несколько бульваров расходятся в разные стороны от центральной площади: проспект Ленина, проспект Калинина, улица Советская, проспект Строителей. В деревянной жилой застройке у парка "Изумрудный" до сих пор сохранились черты планировки города-сада.

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Ивану Носовичу принадлежит особая роль в формировании архитектурного облика городов и сел Алтая. Носович проектировал церкви и часовни для небольших населенных пунктов. По заказу настоятельницы Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря игуменьи Парфении архитектор построил на Соборной площади (ныне площадь Свободы) часовню, каменный храм Иконы Казанской Божьей Матери на территории монастыря, деревянные церкви на каменных фундаментах во многих селах. Большая часть культовых сооружений не сохранилась.

Основные постройки архитектора: триумфальные арки в Хабаровске, Дом начальника Томского завода, Народный дом в Барнауле, собственный дом архитектора, Римско-католический костёл, дореволюционное здание Барнаульской городской думы, Народный дом ("Дом Копылова") в Бийске — сейчас это здание городского драмтеатра.Добавим, в настоящее время сохранилось небольшое кирпичное здание прачечной в Барнауле по улице Ползунова, спроектированное Носовичем. Это была его последняя работа на Алтае.