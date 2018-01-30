Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предварительный прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций, ожидаемых в феврале на территории Алтайского края, предоставили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.

Согласно имеющимся данным, средняя месячная температура воздуха в крае ожидается на уровне -11…-14 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса.

"В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -18…-23 градусов, при прояснениях -30 градусов, до -8…-13 градусов, днем от -12…-17 градусов до -2…-7 градусов. Во второй половине месяца преобладающая температура воздуха ночью -19…-24 градуса, днем -7…-12 градусов. В конце месяца – повышение температуры воздуха", — отмечают в экстренном ведомстве.

Что касается осадков, то их количество ожидается меньше нормы (10-44 миллиметров). Снег различной интенсивности предполагается в отдельные дни первой, второй декад и большинстве дней третьей декады.

Ожидается, что гидрологическая обстановка на реках края будет стабильной. При этом сохраняется риск происшествий на водных объектах. Особенно высок рассматриваемый риск в местах ловли рыбы. Возможны происшествия на воде, обусловленные выходом людей и автотранспорта на несанкционированные ледовые переправы.

"Наиболее вероятными и опасными источниками ЧС природного характера для февраля в Алтайском крае являются: опасные природные явления, комплексы неблагоприятных метеорологических явлений (сильный снег, метели, ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах). В результате сильного ветра (25 м/с и более) может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, высока вероятность обрыва линий связи и электропередачи, аварии на трансформаторных подстанциях, обрушения слабозакрепленных конструкций", — констатируют в МЧС.

Кроме того, сильные морозы, которые наиболее вероятны в первой декаде месяца, могут вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края.

Также в феврале продолжает оставаться высокой вероятность аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, на системах энерго- и водоснабжения на всей территории края. Прогнозируемая низкая температура воздуха в первой половине месяца может привести к увеличению вероятности возникновения аварий на системах и объектах ЖКХ и ТЭК в результате повышения нагрузок в энергетических и коммунальных сетях.

Возможны и происшествия, связанные с обрывами ЛЭП, повреждениями кровли, обрушением слабозакрепленных конструкций, причинами которых могут стать порывы ветра.

В феврале также остается высоким риск пожаров в жилом секторе и вероятность происшествий на автомобильном транспорте.

"В связи с прогнозируемыми осадками и метелями возможно ограничение транспортного сообщения, особенно высок такой риск во второй в третьей декадах. Высок риск в южных (Змеиногорский, Рубцовский, Поспелихинский, Курьинский) и в центральных районах края", — резюмируют в МЧС.