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Вдыхаемый при курении вейпов дым вредит ДНК, что может повышать риск возникновения онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на EurekAlert, опубликовавший результаты исследований ученых из школы медицины Нью-Йоркского университета.

Биологи в течение трех месяцев заставляли мышей вдыхать дым от электронных сигарет, в которых содержался никотин. В итоге у подопытных было выявлено больше повреждений ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря по сравнению с контрольной группой, дышавшей чистым воздухом.

Также "мыши-курильщики" продемонстрировали сниженную способность к восстановлению поврежденной ДНК.

Ученые сообщают, что в паре электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в дыме от табачных изделий. Тем не менее, по словам авторов работы, риск развития рака у вейперов выше, чем у тех людей, которые не курят вовсе.