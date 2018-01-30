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Вдыхаемый при курении вейпов дым вредит ДНК, что может повышать риск возникновения онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на EurekAlert, опубликовавший результаты исследований ученых из школы медицины Нью-Йоркского университета.
Биологи в течение трех месяцев заставляли мышей вдыхать дым от электронных сигарет, в которых содержался никотин. В итоге у подопытных было выявлено больше повреждений ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря по сравнению с контрольной группой, дышавшей чистым воздухом.
Также "мыши-курильщики" продемонстрировали сниженную способность к восстановлению поврежденной ДНК.
Ученые сообщают, что в паре электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в дыме от табачных изделий. Тем не менее, по словам авторов работы, риск развития рака у вейперов выше, чем у тех людей, которые не курят вовсе.
Комментарии
Так это ж пиндосы все назло пишут Из личного, печального, опыта - знаю кучу людей ни разу не куривших и ведших приличный образ жизни и ушедших и кучу обратных примеров.
Кто этот бред транслирует в народ? Они сами то читают? ПОЗОР !!! Электронная сигарета по сути ничем не отличается от штатных ИНГАЛЯТОРОВ, которыми весь минздрав пользуется...Вы сразу в медтехнике пишите что пользование ингаляторами приводит к раку... А самое смешное, так это утверждение что курение вообще имеет отношение к раку...Не слышал чтобы аффторы получили Нобелевку за раскрытие механизма рака...
30.01.2018 15:45
djusha67
А у тебя в каждом ингаляторе раствор никотина?? Причем в сигарете никотин частично разлагается при горении, а в электронной сигарете он весь твой! И твоего окружения! Про токсичность никотина - гугл в помощь! Так "парите" и думайте, что вы судьбу обманули!
Еж, мне ГУГЛ не нужен для этой цели...Я биофак закончил с красным дипломом еще при СССР.. Лучше погугли что такое никотинамиддинуклеотид...А я тебе так скажу, что это второе по ценности в организме после АТФ вещество...Так что никотин не только "токсичен", но и полезен, без него можно сказать жизнь невозможна...Но не это главное...А главное в том, что есть заказ на "борьбу" с курением...И пофиг, что вред до сих пор никто не доказал...И пофиг, что "курильщики" электронных сигарет чаще всего пользуются безникотиновыми смесями или с заниженным содержанием никотина (иначе зачем они вообще)...И пофиг, что в большинстве своем люди на электронки переходят с целью бросить...