Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии родился режиссёр, чьи фильмы ждал и знал весь Советский Союз. Общая аудитория фильмов Леонида Гайдая составила около 600 миллионов человек. А фразы его героев цитируют уже несколько поколений россиян.
Мы собрали для вас самые знаменитые.
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
— Огласите весь список, пжалста!
— Пол-литра? — Пол-литра. — Вдребезги... — Конечно, вдребезги. — Да я тебя за это!
— Шурик, а может, не надо? — Надо, Федя, надо!
— Ну, граждане... алкoголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет поработать?!
— Кто не работает, тот ест! Учись, студент!
— Какой-какой матери? — Парижской... Бога... матери
— У вас несчастные случаи на стройке были? Не было? Будут!
— Шурик, это же не наш метод!
— Правильно, и мух отгоняй!
— Профессор, для меня экзамен — это всегда праздник!
— А где бабуля?
— А компот?
— Ах, ты зрячий! Сейчас будешь слепой!
— Если я встану, ты у меня ляжешь
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
— А теперь мы тушим окурки обеими ногами!
— Больной находится в состоянии кататонического возбуждения.
— Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
— Как говорил наш замечательный сатирик Аркадий Райкин: женщина — друг человека.
— В морге тебя переоденут.
— Сообразим на троих? — Грешно смеяться над больными людьми...
— Где у нас прокурор? — В 6-й палате, там, где у нас Наполеон был!
— Бамбарбия! Кергуду! Шутка!
— Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
— Короче, Шклихасофский! — Жить хорошо! А хорошо жить — еще лучше!
— Птичку жалко!!!
— Комсомолка, спортсменка и просто красавица!
— Шашлык... Пиши два. Выкинула в пропасть.
— Чей туфля?
"Бриллиантовая рука"
— Иди отсюда, мальчик, не мешай!
— Как говорил наш дорогой шеф, Мыхал Ываныч, "Куй железо, не отходя от кассы"!
— За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!
— Ты что, глухонемой? — Да!
— Наши люди в булочную на такси не ездят!
— Чтоб ты жил на одну зарплату!
— А еще это странная фраза... "Собака — друг человека..."
— Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
— Береги руку, Сеня!
— Если человек идиот, то это надолго.
— ...и брюки легко превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... в элегантные шорты!
— Руссо туристо! Облика морале! Ферштейн?
— Лелик, это же негигиенично! — Зато дешево, надежно и практично!
— Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю
— Будете у нас, на Колыме — милости просим! — Нет, уж лучше вы к нам!
— Детям — мороженое, бабе — цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!
"Иван Васильевич меняет профессию"
— Что Вы на меня так смотрите? Вы на мне дыру протрете! Тьфу на Вас! Тьфу на Вас еще раз!
— Ну и дом у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание дома высокой культуры быта!
— Простите, а как Вас зовут? — Марфа Васильна я!...
— У Шпака магнитофон, у посла — медальон...
— Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...
— Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!
— Житие мое... — Какое житие твое, пес смердящий?
— Человек! Официант! Почки один раз царице!
— Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажанная!..
— Я требую продолжения банкета!!!
— Оставь меня, старушка, я в печали!
— Вот что крест животворящий делает!
— ...и тебя вылечат...
— Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность!
— Царь, приятно познакомиться, царь!
Комментарии
Самое актуальное - "Царь то ненастоящий!"
"Спасибо, я пешком постою..." - это "Мимино", а не "Кавказской пленница" ))
хорошие фильмы снимал, не то г... что сейчас снимают
stalcerman!!!!кавказская как раз!!!когда на суде ему говорили садитесь а он сесть не мог попа от выстрела болела
Не виноватая я! Он сам пришел!
Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!
Налетай, торопись, покупай живопись!
Надо, Федя, надо!