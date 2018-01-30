Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии родился режиссёр, чьи фильмы ждал и знал весь Советский Союз. Общая аудитория фильмов Леонида Гайдая составила около 600 миллионов человек. А фразы его героев цитируют уже несколько поколений россиян.

Мы собрали для вас самые знаменитые.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

— Огласите весь список, пжалста!

— Пол-литра? — Пол-литра. — Вдребезги... — Конечно, вдребезги. — Да я тебя за это!

— Шурик, а может, не надо? — Надо, Федя, надо!

— Ну, граждане... алкoголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет поработать?!

— Кто не работает, тот ест! Учись, студент!

— Какой-какой матери? — Парижской... Бога... матери

— У вас несчастные случаи на стройке были? Не было? Будут!

— Шурик, это же не наш метод!

— Правильно, и мух отгоняй!

— Профессор, для меня экзамен — это всегда праздник!

— А где бабуля?

— А компот?

— Ах, ты зрячий! Сейчас будешь слепой!

— Если я встану, ты у меня ляжешь

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

— А теперь мы тушим окурки обеими ногами!

— Больной находится в состоянии кататонического возбуждения.

— Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

— Как говорил наш замечательный сатирик Аркадий Райкин: женщина — друг человека.

— В морге тебя переоденут.

— Сообразим на троих? — Грешно смеяться над больными людьми...

— Где у нас прокурор? — В 6-й палате, там, где у нас Наполеон был!

— Бамбарбия! Кергуду! Шутка!

— Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

— Короче, Шклихасофский! — Жить хорошо! А хорошо жить — еще лучше!

— Птичку жалко!!!

— Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

— Шашлык... Пиши два. Выкинула в пропасть.

— Чей туфля?

"Бриллиантовая рука"

— Иди отсюда, мальчик, не мешай!

— Как говорил наш дорогой шеф, Мыхал Ываныч, "Куй железо, не отходя от кассы"!

— За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!

— Ты что, глухонемой? — Да!

— Наши люди в булочную на такси не ездят!

— Чтоб ты жил на одну зарплату!

— А еще это странная фраза... "Собака — друг человека..."

— Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.

— Береги руку, Сеня!

— Если человек идиот, то это надолго.

— ...и брюки легко превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... в элегантные шорты!

— Руссо туристо! Облика морале! Ферштейн?

— Лелик, это же негигиенично! — Зато дешево, надежно и практично!

— Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю

— Будете у нас, на Колыме — милости просим! — Нет, уж лучше вы к нам!

— Детям — мороженое, бабе — цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!

"Иван Васильевич меняет профессию"

— Что Вы на меня так смотрите? Вы на мне дыру протрете! Тьфу на Вас! Тьфу на Вас еще раз!

— Ну и дом у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание дома высокой культуры быта!

— Простите, а как Вас зовут? — Марфа Васильна я!...

— У Шпака магнитофон, у посла — медальон...

— Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...

— Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!

— Житие мое... — Какое житие твое, пес смердящий?

— Человек! Официант! Почки один раз царице!

— Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажанная!..

— Я требую продолжения банкета!!!

— Оставь меня, старушка, я в печали!

— Вот что крест животворящий делает!

— ...и тебя вылечат...

— Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность!

— Царь, приятно познакомиться, царь!