Фонд Александра Локтева помог восстановить школьный музей в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Музей "Локальные войны ХХ века" на базе средней общеобразовательной школы №60 в Барнауле имени Владимира Завьялова заработал после капитального ремонта, который был проведен после того, как этажом выше несколько месяцев назад прорвало трубу. Активу музея в спешке удалось вынести из помещения все ценные экспонаты, но помещение нуждалось в ремонте. Тогда на помощь руководству школы пришел Фонд социальных проектов Александра Локтева.

29 января, накануне празднования 30-летия с момента основания музея, отреставрированное помещение торжественно открыли руководитель музея Татьяна Черкова, директор школы Валерий Материкин, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель Фонда социальных проектов Александр Локтев, совет музея. Школа носит имя своего выпускника — Владимира Завьялова, который в 1988 году при выполнении воинского долга погиб по дороге Кандагар — Газни в Республике Афганистан. С тех пор 31 января в стенах этой школы является Днем памяти всех выпускников Барнаула, погибших в локальных войнах. За это время в локальных войнах участвовало более 40 выпускников школы №60. Причем 9 из них погибли при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. Военно-патриотические традиции и сегодня чтут учащиеся этой барнаульской школы. Ежегодно ее выпускники поступают в различные военные училища по всей стране.

Александр Локтев при открытии отремонтированного музея рассказал, что совместными усилиями с руководством учебного заведения, городским комитетом по образованию удалось провести ремонт, обновить музей и дать ему "вторую жизнь".

"Конец января — особое время для этой школы. Во-первых, в этом году ей исполняется 55 лет, а во-вторых, уже 30 лет как здесь начали заниматься исследованием локальных войн. Музей посвящен Владимиру Завьялову и тем, кто погиб в локальных войнах ХХ века. Это место уникально тем, что эта проблематика здесь гораздо лучше отражена, чем в других барнаульских школах и музеях. Если вы хотите посмотреть, пощупать экспонаты, связанные с локальными войнами, необходимо посетить этот музей", — сообщил Александр Локтев.

Руководитель музея Татьяна Черкова рассказала: "Более 1200 экспонатов музея удалось спасти от горячей воды. Однако помещение после порыва нуждалось в ремонте. Совместными усилиями в течение нескольких месяцев кабинет был полностью отремонтирован, и мы снова разместили здесь экспонаты музея. Кроме того, недавно музей локальных войн выиграл грант в размере 260 тысяч рублей на приобретение оборудования.

Мы участвовали в конкурсе к юбилею Победы и вошли в число музеев, которые были номинированы на этот грант. На эти средства мы купили хороший фотоаппарат, большой телевизор, большой сенсорный стол, где можно получить всю информацию о музее в электронном варианте. Думаю, что для детей это очень важно. Когда мы вновь переезжали в обновленный музей, ребята очень обрадовались, что он вновь открылся. Ждали этого момента каждый день".

Отметим, что за последние годы школьный музей посетило более 70 тысяч человек, в том числе из Москвы, Санкт- Петербурга, Омска, Ташкента, Новосибирска, Бердска, Новокузнецка, Германии, Китая, Казахстана, Барнаула и Алтайского края. Как отметил на открытии Александр Локтев, после ремонта музей "Локальные войны ХХ века" станет одним из лучших военно-патриотических музеев в городе Барнауле.