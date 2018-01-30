Фото: gorodskievesti.ru
Экс-руководитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Сотников скончался в возрасте 67 лет во вторник, 30 января.
Данные о смерти генерал-майора в отставке подтвердили в региональном УФСБ.
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Церемония прощания с Юрием Васильевичем пройдет 2 февраля по адресу: улица Шумакова, 25а с 10:00 до 12:00. Юрия Сотникова похоронят на Черницком кладбище.
Юрий Васильевич Сотников руководил органами госбезопасности в Алтайском крае с 1991 года. Тогда еще существовало КГБ. Он является уроженцем села Бурлинка Бурлинского района. Высшее образование получил на юрфаке Алтайского госуниверситета. Службу в органах ГБ проходил с 1972 года. Возглавляя посменно краевое подразделение КГБ, управление Министерства безопасности, управление Федеральной службы контрразведки и ФСБ, Юрий Васильевич ушел в отставку летом 2005 года.
Комментарии
Брат Виктора Васильевича?
Не старый еще ... Статистика такова , что в отставники не долгожители. Земля пухом.
очень красивый мужчина был. Жаль....
Почти сосед оказывается... Бурлинка о меня в 15 км, доживает свой век. И не подумаешь что из такой глубинки можно добрать до...
Земля пухом, сосед.
30.01.2018 12:35
- гость -
Брат Виктора Васильевича?
А тебе зачем?
Спроси ещё, дядя Жени?
Уходят свидетели захвата власти начала 90х.
Спрашу по другому: крыша Ракшина?
да.он самый.