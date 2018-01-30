Признаки недобросовестной конкуренции, запрещенные антимонопольным законодательством, были установлены УФАС по Алтайскому краю в действиях фитнес-клуба "Вита-Спорт". Поводом для рассмотрения стало заявление от ООО "Магис-Спорт".
Конкурирующая компания обратила внимание на рекламную акцию фитнес-клуба "Вита-Спорт" в одной из соцсетей — "Смени привычное старое на яркое новое". По условиям акции, фитнес-клуб предлагал новым клиентам предоставить скидку в 20% от стоимости на приобретение клубной карты "Вита-Спорт" при предъявлении клубных карт других фитнес-клубов.
Антимонопольщики установили, что проведенное стимулирующее мероприятие, по сути, было направлено на отток клиентов у конкурентов, в том числе и у ООО "Магис-спорт", расширение клиентской базы своего фитнес-центра и в конечном счёте получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
При этом для достижения этих целей компания "Вита-Спорт 22", работающая на рынке услуг фитнес-центров с 2016 года, в отличие от известных конкурентов, имеющих сложившуюся деловую репутацию и клиентскую базу за счет активной рекламы и расширения сети новых залов, выбрала более короткий путь, преступив принципы добросовестной конкуренции, указывает УФАС.
В таких действиях "Вита-Спорт" управление усмотрело признаки нарушения требования ст. 14.8 ФЗ "О защите конкуренции". Компании выдано предупреждение о прекращении размещения в соцсетях информации о проведении акции. О его исполнении необходимо отчитаться в УФАС до 19 февраля.
В случае игнорирования предупреждения в отношении фитнес-клуба будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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Комментарии
заказное дело
Брагин известный ....(((
Да, у Магиса, похоже большие проблемы с клиентурой. С таким сервисом...
Так у Магиса у самого года два назад была такая же акция...при предъявлении карты другого клуба - скидка...нестыковочка..
" Вор у вора дубинку украл"
Так у Магиса у самого года два назад была такая же акция...при предъявлении карты другого клуба - скидка...нестыковочка..
так потому и засуетились, узнали знакомый почерк
Аврора, Магис, главное чтобы ты деньги занес, а потом вся клиентоориентированность и отношение персонала, как рукой сдувает. Да и сервис, чистота и порядок оставляют желать лучшего... Особенно когда тебе всякие допы не нужны, начинаются полные грустяшки.
А ещё в магисе серая зарплата. Почему об этом молчат они ?
да начать хотя бы с юрид.оформления (я про Магис) - 2 договора: Аренда инвентаря и Клуб по интересам. Формально - тренер это такой же посетитель, которого ты просто решил послушать. Может УФАС лучше это проверить.
В магисе высокомерные и глупые тренеры. Поэтому я расторгла договор. И ушла в другой клуб. Если кто нибудь вякнет, что пишет менеджер другого клуба, напишу в какой и чем он лучше. И конкретно обосную все минусы магиса, который мне бесконечно названивает
30.01.2018 15:35
Похоже на отзыв менеджера другого клуба...