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Минфин Соединенных Штатов представил Конгрессу "кремлевский доклад", в котором фигурируют 210 имен. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что в список внесены имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Переданный Конгрессу "кремлевский список" не является перечнем тех, против кого введены санкции, добавили в американском министерстве финансов.

Руководство администрации главы государства, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова, внесено в "кремлевский список". Кроме этого, в него попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.

Минфин США внес в перечень так называемых российских олигархов 96 имен, они стали частью "кремлевского доклада". Среди них упоминаются предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Агентство отмечает, что копия документа есть в его распоряжении.