Фото: i-fin.ru
Минфин Соединенных Штатов представил Конгрессу "кремлевский доклад", в котором фигурируют 210 имен. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство уточняет, что в список внесены имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
Переданный Конгрессу "кремлевский список" не является перечнем тех, против кого введены санкции, добавили в американском министерстве финансов.
Руководство администрации главы государства, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова, внесено в "кремлевский список". Кроме этого, в него попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.
Минфин США внес в перечень так называемых российских олигархов 96 имен, они стали частью "кремлевского доклада". Среди них упоминаются предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Агентство отмечает, что копия документа есть в его распоряжении.
Комментарии
еще бы детишек всех эти лиц туда включили
Вот падлюки то ишо-до конца Нас решили заэмбаргить! Но Мы когда непоколебимы Мы за Одного,а Он за Нас!
Я правильно понимаю, что эти лица не могут вывозить активы за бугор, потому что их там арестуют? В отличии от тех, кто в этот список не попал?
Поделом!
Минфин Соединенных Штатов представил Конгрессу "кремлевский доклад", в котором фигурируют 210 имен.
И? Список написали наконец-то. Хотя любой поклонник Навального его бы максимум за неделю сочинил. Что дальше???
30.01.2018 13:19
гость
Не бойтесь,Чубайс в этот список не попал. Хотя Федотов (по правам человека) и Кузнецова (по правам ребёнка) почему-то есть.
список в студию!
А дальше это ворье будет иметь проблемы с использованием своих активов в США и по всему миру, в первую очередь денежных.
Меня единственное настораживает: почему мои Новогодние желания дошли не до Деда Мороза, а до Санта Клауса?
13:21
Поклонники у телезвезд вроде путина, у мыслящих людей нет ни кумиров ни фанатов, есть единомышленники.
Дальше будет интересно.
Такие санкции ввели уже почти 4 года назад. Каждый год список пополняется. Наверное будет пополняться еще лет 40. Чтобы мы точно знали, кто не может активы за бугор вывозить, а кто может и правильно голосовали
А дальше это ворье будет иметь проблемы с использованием своих активов в США и по всему миру, в первую очередь денежных.
и всего то?
обалдуи, зря вы чепчики подкидываете. эта свора с вас возмещение будет брать.
это всего лишь список, санкции еще никто не ввел. Так что некоторые из списка я думаю откупятся, а потом отожмут у нас то что потратили
Я и без списка много лет говорил об этих Ворах и Жуликах. И в первую очередь о г. Путине. Вот только Чубайс остался не поколебим. Ибо он ставленник госдепа. Отсюда Путин перед ним прогнулся, после катастрофы Саяно-Шушинской ГЭС.
Все истинные патриоты страны должны не бойкотировать, а прийти на выборы Путина 18 марта. Ибо если мы его не изберем, ворьё которое он пригрел, дестабилизирует обстановку в стране и всем нам будет только хуже! Голосуем за жуликов и воров!!!
30.01.2018 13:27
Павсекакий
Перестаньте себя к какой-то мифической касте мыслящих относить. Яркий пример поклонника Навального на данном ресурсе-некто Месный. Так он мозг просто имеет. Причем периодически в извращенной форме. А думать им не пытается.
30.01.2018 13:29
- гость -
эта свора, вслучае чего, уже свалить не сможет и прийдётся ответить по полной на месте
Еще бы в докладе указали суммы украденных денег. Лучше бы с фотографиями, чтобы все знали этих героев-цеховиков, друзей в законе
30.01.2018 13:27
Павсекакий
Особенно впечатлили слова, про мыслящих людей. Кстати, пост 13:21 не мой. Но слышал, что часть этих мыслящих людей думают, что атомную бомбу на Японию сбросил СССР. Или США по приказу Сталина. Хорошо, хоть не по приказу Путина
эта свора, вслучае чего, уже свалить не сможет и прийдётся ответить по полной на месте
ухахахахаха. с кого ты ответ то требовать собрался? ты за себя то ответить не можешь.
30.01.2018 13:30
- гость -
Голосуем за жуликов и воров!!!
О, первый пост, попадающий под статью 282 УК РФ!!!
30.01.2018 13:30
- гость -
если пригретое путиным ворьё дестабилизирует обстановку то им самим будет очень фигово в первую очередь , бежать то им некуда.
30.01.2018 13:35
гость
Не надо разжигать - это ведь голос за наше все. И неизвестно кого потащут по 282 - может Вас?!
30.01.2018 13:17
- гость -
Да. Родственники должны жить не во вражеском государстве, а на Родине!
Огласите весь список пожалуйста, я записую
если пригретое путиным ворьё дестабилизирует обстановку то им самим будет очень фигово в первую очередь , бежать то им некуда.
Малчэг, тэбэ сколка лэт?
30.01.2018 13:19
гость
Я правильно понимаю, что эти лица не могут вывозить активы за бугор, потому что их там арестуют? В отличии от тех, кто в этот список не попал?
_____________________________________________________________
Неправильно понимаете. Как вывозили 30 лет, так и будут вывозить. Вот только легализовать свое незаконно нажитое бабло, как Керимов, с каждым годом будет все труднее.
А в данном случае америкосы будут посмотреть на поведение России.
Правильно делают америкосы
А трехдневный траур уже объявлен? Многотысячные толпы рыдающих россиян уже вышли на улицы?
Если пригретое путиным ворьё дестабилизирует обстановку то им самим будет очень фигово в первую очередь , бежать то им некуда.
_______________________________________________________________
Тут большой вопрос-кто кого пригрел. А бежать -то им действительно некуда, так как они одной ногой живут на Западе.
"Перестаньте себя к какой-то мифической касте мыслящих относить."
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Во первых, я не о себе, а вообще.
Во вторых, способностью мыслить обладает практически каждый, но не каждый пользуется этой способностью в достаточном для понимания сути происходящего объёме. Некоторые вообще почти не пользуются. Так что вы там о мифах и о кастах?
Ещё раз повторяю - у нас нет олигархов ! У нас ответственные и социально ориентированные бизнесмены! Теперь такая тема и надо её придерживаться.
Между тем, в этот список были внесены сотрудники администрации президента РФ, занимающие руководящие должности. Среди них пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента РФ Владислав Сурков.
Также в перечень попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.
В числе олигархов значатся бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Сюда же были включены предприниматели Петр Авен и Владимир Потанин, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Тиньков и Геннадий Тимченко.
Еще бы в докладе указали суммы украденных денег. Лучше бы с фотографиями, чтобы все знали этих героев-цеховиков, друзей в законе
_____________________________________________________________
Они не стали повторять советника Путина господина Глазьева, который озвучил цифру 1 триллион долларов за 30 лет.
30.01.2018 13:42
- гость -
легализовать свое незаконно нажитое бабло, как Керимов, с каждым годом будет все труднее.
Ну так я правильно все и понял, этим лицам трудно легализовать вывезенное за бугор было, потому что его там арестуют. В отличии от тех, кто в этот список не попал. Кто не попал, те легко могут вывозить и легализовывать.
Дворкович
Ещё раз повторяю - у нас нет олигархов ! У нас ответственные и социально ориентированные бизнесмены! Теперь такая тема и надо её придерживаться.
30.01.2018 13:42
- гость -
Наивный Вы наш! Список на сегодняшний день носит лишь информационный характер. И вся эта братва уже давно там живет: дети, жены, любовницы... Т.н. Запад не собирается все за нас делать и изымать украденные у населения РФ деньги обозначенной шпаной. Они уже там и давно...
создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
---------------
А его то зачем в списки включили? Он же вроде народное добро не воровал, или я чего-то не знаю?
30.01.2018 13:46
- гость -
они одной ногой живут на Западе
Это они специально там живут, чтобы их, попавших в список, и их имущество американцам легче арестовывать было, они же тупые?
30.01.2018 13:55
- гость -
Он в баню с фсбшниками любил ходить..да и сам выпускник то ли академии кгб, то ли школы.
Ну так я правильно все и понял, этим лицам трудно легализовать вывезенное за бугор было, потому что его там арестуют.
_____________________________________________
Не будут они арестовывать. Покамест.
А чего они не хранят деньги в братском Китае...ах да, им же там за отмывание пулю в лоб на стадионе пустят.
30.01.2018 13:55
- гость -
А его то зачем в списки включили? Он же вроде народное добро не воровал, или я чего-то не знаю
А чего тут знать, кто бабло воровал и это судом доказано в список не включили. Наверное потому что дела все жуликов-русофобов сфабрикованы судом
30.01.2018 13:57
- гость -
Не будут они арестовывать. Покамес
Покамес что?
А хоть бы пиндосы и конфисковали всё непосильно вывезенное..всё равно россиянам этих деньги не достались бы. Боже, храни Америку!
30.01.2018 13:58
- гость -
То есть им приходится хранить в братской РФ. Так это же хорошо!
30.01.2018 13:55
- гость -
Он замешан во влияние на выборы в США.
30.01.2018 14:00
- гость -
Так чего пиндосы 4 года тянут. Так они еще 40 лет тянуть будут. С Кастро вон 60 лет разбирались, он так и умер. Кстати умер, когда узнал, что пиндосы против Кубы санкции отменили. От радости, наверное
В «кремлевский» список Минфина США в рамках закона о санкциях попали первые лица России, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Полный список чиновников из списка выглядит так:
1. Руководитель администрации президента Антон Вайно
2. Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов
3. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко
4. Замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов
5. Замруководителя администрации президента Владимир Островенко
6. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
7. Руководитель протокола президента Владислав Китаев
8. Помощник президента Андрей Белоусов
9. Помощник президента Лариса Брысева
10. Помощник президента Владислав Сурков
11. Помощник президента Игорь Левитин
12. Помощник президента Владимир Кожин
13. Помощник президента Юрий Ушаков
14. Помощник президента Андрей Фурсенко
15. Помощник президента Николай Цуканов
16. Помощник президента Константин Чуйченко
17. Помощник президента Евгений Школов
18. Помощник президента Игорь Щеголев
19. Советник президента Александр Бедрицкий
20. Советник президента Сергей Глазьев
21. Советник президента Сергей Григоров
22. Советник президента Герман Клименко
23. Советник президента Антон Кобяков
24. Советник президента Александра Левицкая
25. Советник президента Владимир Толстой
26. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов
27. Советник президента Вениамин Яковлев
28. Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев
29. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх
30. Полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов
Будем надеяться и верить, что в феврале пиндосы сделают с олигаршатами путина, то что олигаршата делают с народом РФ.
30.01.2018 14:00
- гость -
Он замешан во влияние на выборы в США
Возможно не только, вон и в Чехии президента выбрали, который против санкций, не он ли постарался?
31. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова
32. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
33. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
34. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов
35. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев
36. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев
37. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
38. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
39. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов
40. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских
41. Начальник управления администрации президента по внешней политике Александр Манжосин
42. Начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов
43. Начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун
44. Премьер-министр Дмитрий Медведев
45. Первый вице-премьер Игорь Шувалов
46. Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
47. Зампредседателя правительства Александр Хлопонин
48. Зампредседателя правительства Виталий Мутко
49. Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович
50. Зампредседателя правительства Ольга Голодец
51. Зампредседателя правительства Дмитрий Козак
52. Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин
53. Министр Открытого правительства Михаил Абызов
54. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев
55. Руководитель МЧС Владимир Пучков
56. Министр связи Николай Никифоров
57. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
58. Министр культуры Владимир Мединский
59. Министр обороны Сергей Шойгу
60. Руководит
30.01.2018 14:03
- гость -
Уже 4 года надеемся. Походу будем надеяться еще лет 40
Жоска издеваются пиндосы...тянут. Хуже казни только ожидание))
30.01.2018 14:04
гость
Возможно не только, вон и в Чехии президента выбрали, который против санкций, не он ли постарался?
Чё там, от парламента Венеции свежих новостей не поступало?))
Пригожинцы чего то молчат ..видать ещё методичку не скинули?)
Если бы эти лица начали мне доказывать, что им нельзя вывозить бабло за бугор, я бы так сразу наверное и не поверил, но теперь точно знаю, что это правда. Им реально выгодней держать свои деньги в стране
60. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
61. Министр образования Ольга Васильева
62. Министр энергетики Александр Новак
63. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
64. Министр финансов Антон Силуанов
65. Министр иностранных дел Сергей Лавров
66. Руководитель Минздрава Вероника Скворцова
67. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров
68. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
69. Министр юстиции Александр Коновалов
70. Министр труда Максим Топилин
71. Руководитель Минприроды Сергей Донской
72. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
73. Министр спорта Павел Колобков
74. Министр транспорта Максим Соколов
75. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
76. Директор СВР Сергей Нарышкин
77. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
78. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
79. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
80. Руководитель ФТС Владимир Булавин
81. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов
82. Руководитель ГРУ Игорь Колобов
83. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев
84. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
85. Мэр Москвы Сергей Собянин
86. Генпрокурор Юрий Чайка
87. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин
88. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов
89. Директор ФСО Дмитрий Кочнев
90. Директор ФСБ Алдександр Бортников
91. Руководитель Росархива Андрей Артизов
92. Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
93. Начальник главного управления специальных программ президента Александр Линец
94. Управляющий делами президента Александр Колпаков
95. Директор государственной фельдъегерской службы Валерий Тихонов
96. Предправления «Газпрома Алексей Миллер
97. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
98. Президент Сбербанка Герман Греф
99. Гендиректор «РЖД» Олег Белозеров
100. Президент-председатель правления ВТБ Ан
30.01.2018 14:05
- гость -
Жоска издеваются пиндосы...тянут. Хуже казни только ожидание))
Наоборот прикольно, можно поржать над пиндосами, что они ничего не могут, только языком треплют
30.01.2018 14:10
гость
Поржи, поржи голодранец с з\п в 300 баксов...да за барина рубаху на себе порви) ))
30.01.2018 14:10
гость
А над МОКом..над МОКом то можешь поржать
"- Рррряяяя, фошизды русафобией занимаются! Рррряяя!!"
100. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин
101. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
102. Бывший гендиректор «Россетей» Олег Бударгин
103. Председатель gравления «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук
104. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев
105. председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев
106. Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов
107. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов
108. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев
109. Президент «Башнефти» Андрей Шишкин
110. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
111. Предправления — гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов
112. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков
113. Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов
114. Главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.
Кроме того, в этом списке значятся российские бизнесмены:
1. Александр Абрамов
2. Роман Абрамович
3. Араз Агаларов
4. Фархад Ахмедов
5. Вагит Алекперов
6. Игорь Алтушкин
7. Алексей Ананьев
8. Дмитрий Ананьев
9. Василий Анисимов
10. Роман Авдеев
11. Петр Авен
12. Елена Батурина
13. Алексей Богачев
14. Владимир Богданов
15. Леонид Богуславский
16. Андрей Бокарев
17. Олег Бойко
18. Николай Буйнов
19. Олег Дерипаска
20. Александр Джапаридзе
21. Леонид Федун
22. Глеб Фетисов
23. Михаил Фридман
24. Александр Фролов
25. Филарет Гальчев
26. Сергей Галицкий
27. Валентин Гапонцев
28. Сергей Гордеев
29. Андрей Гурьев
30. Юрий Гущин
31. Михаил Гуцериев
32. Саит-Салам Гуцериев
33. Зарах Илиев
34. Дмитрий Каменщик
35. Вячеслав Кантор
36. Самвел Карапетян
37. Евгений Касперский
38. Сергей Кациев
39. Сулейман Керимов
40. Игорь Кесаев
41. Данил Хачатуров
42. Герман Хан
43. Виктор Харитонин
44. Александр Клячин
45. Петр Кондрашов
46. Андрей Косогов
47. Юрий Ковальчук
48. Андрей Козицын
49. Алексей Кузьмичев
50. Лев Кветной
Не, ну список не полный конечно.
Не хватает ещё как минимум 450 депутатов.
АБК в списках нет? Значит не лоялен - уволить!
СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ "ГЕРОЕВ" В ЛИЦО!
Павсекакий, конечно список не полный. Через пол года обновят.
Эффект от санкций накапливается со временем. Это еще известно с советских времен.
И тогда «советы» тоже говорили: «А мы не обращаем внимания», «а нет никакой разницы». И вот, как в конце концов все это повернулось ...
30.01.2018 14:32
- гость -
ссылку АМИК опять не пропускает, дам намек:
Фото "Вашим санкциям труба, г-н Рейган!"
Интересно, где сейчас все эти оптимистичные комсомольцы со снимка?
«А мы не обращаем внимания», «а нет никакой разницы». И вот, как в конце концов все это повернулось ...
---------------------
Уже сейчас понятно, что такая страна как нынешняя Россия долго в природе существовать не может.
30.01.2018 14:50
- гость -
Изстрадамус, сколько лет отмеряешь?
Можно подводить первые итоги по списку - включены все более-менее серьезные лица из администрации президента и его советники, наличие в нем Кузнецовой и Глазьева намекает как бы, что все эти лица правильно работают в интересах нашей страны и против интересов США, далее министры с Шойгу и политические лидеры, а также руководители крупнейших компаний - аналогично, все они делают правильно, если неугодны америкосам.
По бизнесменам надо смотреть, только включение их в этот список достойных людей как уже их за многое амнистирует в глазах русского народа. Этот список как награда - кто за интересы, а кто против интересов страны.
Ждем дальше - будут аресты денег, имущества за границей - фигурантов прочь из списка, нет - надо поддерживать морально. Теперь ясно и понятно - наезд на членов из списка без достоверных оснований сотрудничество с врагом (ведь война объявлена, пока только политическая и экономическая).
30.01.2018 14:52
- гость -
Вот это правильный вопрос - сколько лет осталось?
Надо открывать тотализатор.
30.01.2018 15:05
- гость -
Ай, молодца, глубоко лизнул! "список достойных людей"
+11,80
- 1,00 - акциз на бензин
-------
= 10,80 к выплате
это (список) уже то, что будет в феврале? или там ващще будет ололо и жажажа?
ну и конечно же - ай я яй и атата
30.01.2018 15:18
Так это твои бегут за инструкциями в Госдем, а для нас есть раздумья только о Набиуллиной, ее в списке нет. А так в списке все, с кем теперь переговоры вести американцам и европейцам? А лично для тебя - ты против администрации президента, ты против всего правительства, ты против всех госкомпаний, ты против бизнесменов, вопрос , а ты тогда за кого, Твои интересы совпадают с кем? С Порошенко и Трампом? Они главные радетели за землю русскую?
Тут крутись - не крутись выбор делать - ты за Шойгу или за Собчак? Почему-то титькина нет в списке, да и Прохорова, а также кучу- врагов приватизаторов в упор не вижу.
Одно непонятно,что все так обрадовались то? Российская Федерация в июне увеличила объем своих резервов в ценных бумагах казначейства США на 2,7 млрд долл. (рост за месяц на 3%). Такие данные, как передает агентство «Прайм», сообщило американское Министерство финансов. Теперь Россия держит в бондах Соединенных Штатов в общей сложности 90,9 млрд долл. .......Они вкладываются в экономику этой страны деньгами государства и своими.А то что в списках,так это для хавающего пипла,типа с хлебом хреново,но зрелищ нате вам.Еще Петр первый баловался с потешными полками,а тут прям страна потешная..
Не взлетит, я про список, введение санкций против верхней части списка парализует все, подчеркиваю ВСЕ взаимоотношения с США и попыткой нагнуть под это Европу. Завтра наши зеркально отвечают и все... Никаких общений. Завтра кто-то кого-то сшибет ненароком и все .... ТБМ Америке (а). Свисток.
30.01.2018 14:12
- гость -
У меня больше полторы штуки баксов по курсу в месяц выходит и работаю на себя, убейся головой об стену русофобский либераст. Лижи зад своему заокеанскому господину.
Одно непонятно,что все так обрадовались то? Российская Федерация в июне увеличила объем своих резервов в ценных бумагах казначейства США на 2,7 млрд долл. (рост за месяц на 3%).
---------------
Так это деньги страны, а не людей из списка.
Это чё, все те, кто на мельдонии? А вот Путина в списке нет!
Мерикосы список своих людей в России переписали.
Цель этого списка - сделать экономические отношения с Россией токсичными, чтобы сюда боялись вкладываться. Поэтому радость комментаторов от того, что наказали крупных бизнесменов - вызывает удивление. Это удар по всей стране, не по олигархам.
Главный вопрос - с какой американской компании начнут отстрел в России, с Кока колы или с Майкрософта.
... а может, дай то Боже, с Эпл...
15:36
- гость - "Почему-то титькина нет в списке, да и Прохорова, а также кучу- врагов приватизаторов в упор не вижу."
Там в списке еще кроме того: Греф, Абрамович, Дерипаска, Потанин, Вексельберг, Тиньков, Фридман, Авен и Прохоров.
И это несмотря на то, что эти плохиши усиленно выполняют функции Моники Левински
30.01.2018 16:10
Горожанин
У нас так много рабочих мест?
Эти американские компании создали рабочие места в России для россиян, а те кто в списке их как раз сократили захватив предприятия.
30.01.2018 15:40
- гость -
введение санкций против верхней части списка парализует все, подчеркиваю ВСЕ взаимоотношения с США и попыткой нагнуть под это Европу.
---
Так это же хорошо.
Завтра наши зеркально отвечают и все..
---
Зеркало-то есть?
30.01.2018 16:10
Горожанин
О каких вложениях в Россию вы хотите сказать? Никто в своём уме ничего вкладывать не будет, потому как любой мало-мальски развившийся бизнес отожмут сразу. Чичваркина , например, с евросетью забыли?
30.01.2018 16:16
месный
Это кто, Касперский захватывал предприятия?! Или Тиньков? В список всключены ВСЕ бизнесмены, состояние которых миллиард и больше. Я же говорю, это удар по бизнесу, а не по тем, кто участвует в заварушке.
А насчет рабочих мест - война есть война. Я вот, например, тоже пострадаю, если Майкрософт прижимать начнут.
В список всключены ВСЕ бизнесмены, состояние которых миллиард и больше.
Ракшин вошел?
30.01.2018 16:10
Горожанин
Главный вопрос - с какой американской компании начнут отстрел в России, с Кока колы или с Майкрософта.
---
Отстрелите их. И свои ноги. Скрепно, по-рогозински.
30.01.2018 16:19
месный
Факты Вас опровергают.
Есть Икея, есть автосборка, есть многое другое.
Да, Чичваркина жалко. Евросеть, которую скоро раздербанят - тоже.
Да, печально смотреть на Промсвязьбанк, Открытие, Бин и прочих. Все это печально.
Но интерес вкладываться в Россию, тем не менее, есть.
Есть и те, кто хочет покупать русское оружие. Против тоже направлены эти санкции.
Повторю - это удар по стране, не по олигархам.
30.01.2018 16:24
- гость -
Отстрелите их. И свои ноги.
А что, американцам можно стрелять себе в ногу, а нам нельзя?
Американцы не могут не понимать, что используя построенную ими финансовую систему в качестве оружия они, тем самым, разрушают эту финансовую систему. Список их врагов растет (Корея, Китай, Иран, Россия, скоро будет Турция и т.д.) и он будет и дальше расти, ибо не все готовы мириться с самопридуманной исключительностью американцев.
30.01.2018 16:19
- гость -
Какая нафиг война, за кого, вы о чём. За благосостояние упырей России и за их зажравшийся максимум, за то, чтобы они за пределами России могли жировать беспредельно.
А раз касперский в списке, ну дак есть за что его туда поместить и тинькова тоже.
30.01.2018 16:25
Горожанин
Есть Икея, есть автосборка, есть многое другое.
---
Ну, закройте Икею, закройте автосборку. Выкиньте Вась на мороз. Может, у них мысли в головах появятся.
30.01.2018 16:31
месный
Какая нафиг война, за кого, вы о чём.
А что, Вы пропустили? Элита США открыто называет Россию своим противником.
30.01.2018 16:30
Горожанин
А что, американцам можно стрелять себе в ногу
---
Бизнес США в РФ - это слезы. Особенно если сравнивать с потерями, к которым может привести политика умиротворения агрессора. Опыт Даладье и Чемберлена учтен.
30.01.2018 16:33
- гость -
Ну, закройте Икею, закройте автосборку. Выкиньте Вась на мороз.
Поэтому я и говорю, надеюсь, начнут с эпл. На заводах эпл Васи не работают. А продавцы и на самсунгах проживут. Да на китайских сяоми и мейзу.
30.01.2018 16:36
- гость -
Особенно если сравнивать с потерями, к которым может привести политика умиротворения агрессора
Слабый агрессор какой-то. Четыре года его зовут, зовут захватить ваш Киев, а он что-то не торопится
30.01.2018 16:37
Гражданин страны
Поэтому я и говорю, надеюсь, начнут с эпл. На заводах эпл Васи не работают.
---
Да, на заводах Эппл работают Чанги. Председатель Си будет вам очень благодарен.
30.01.2018 16:40
Гражданин страны
Слабый агрессор какой-то. Четыре года его зовут, зовут захватить ваш Киев, а он что-то не торопится
---
Ну, что делать. Времена уже не те, и агрессоры измельчали. Но это не повод давать им поблажки.
30.01.2018 16:41
- гость -
Да, на заводах Эппл работают Чанги. Председатель Си будет вам очень благодарен.
Господин Си поймет. Он даже рад будет, что освободили путь Сяоми и Мейзу.
30.01.2018 15:39
Поздравляю
А что надо было сделать с долларами? Как их превратить в рубли? Вопрос - какого лешего продали так много, что выручку девать некуда? Зачем превращать полезные ископаемые в байты на серверах банковской системы?
30.01.2018 16:37
Гражданин страны
Эпл у нас в стране ничё не делает, только продаёт.
К тому-же люди хотят пользоваться эпл, не все но многие, как с ними? Я вот пользуюсь эпл уже 8год телефону пошел и он работает отлично, а где будут ваши сяоми и прочие мейзу вместе с самсунгом уже на 3году?
В икее и на автосборке тоже васи не работают, а кто?
30.01.2018 16:43
Гражданин страны
Господин Си поймет. Он даже рад будет
---
За китайцев я бы на вашем месте не расписывался. Вы уже пели "Москва-Пекин". Не помните, чем закончилось?
30.01.2018 16:19
месный
никогда не было жалко барыг. причем барыг активно качающих выручку из моей страны в обустроенные государства далекие от мест моего обитания.
30.01.2018 16:43
- гость -
Но это не повод давать им поблажки.
Вот только избирательно как-то агрессоров наказывают.
США Ирак раздербарнили, а потом говорят, ой, ошиблись, думали у вас ОМУ есть. И все нормально. Ну а чё, с каждый бывает
В Йемене вон ситуация один в один как в вашей Украине - и ничего, саудитам даже бомбить разрешают.
"А судьи кто?!" (с)
30.01.2018 16:45
месный
В икее и на автосборке тоже васи не работают, а кто?
Кажется, Вы не очень внимательно слушаете собеседника. Это тоже печально.
...
Айфон, говорите, 8 лет нормально работает? В качестве калькулятора, что ли? Кучу жалоб от знакомых слышал, мол, ставишь обновление, и тело начинает еле шевелиться. И вот, наконец, эпл сам признал, что он специально замедляет свои старые устройства.
30.01.2018 16:48
Гражданин страны
Правильно - империализм должен быть уничтожен.
30.01.2018 16:48
Гражданин страны
Вот только избирательно как-то агрессоров наказывают.
---
Ну, не до всех руки доходят.
США Ирак раздербарнили, а потом говорят, ой, ошиблись, думали у вас ОМУ есть.
---
Нет, не ошиблись. ОМУ нашли - химическое. А не нашли биологического. Но, то что его не нашли - не говорит о том, что его не было. Может, саддам его успел хорошо припрятать, а может плохо искали.
Но это неважно, для петли саддаму и химии хватило.
30.01.2018 16:47
- гость -
Вы уже пели "Москва-Пекин". Не помните, чем закончилось?
Восток - дело тонкое. Пока не закончилось. Посмотрим.
30.01.2018 16:48
Гражданин страны
В Йемене вон ситуация один в один как в вашей Украине - и ничего, саудитам даже бомбить разрешают.
---
Эээ, в смысле, что саудиты могут побомбить сепаров на Украине также, как они бомбят травожуев в Йемене? Мне эта идея нравится.
ЗЫ: кроме русских и украинцев - в мире есть еще много национальностей. Так что, пробуй угадать заново.
30.01.2018 16:53
- гость -
Может, саддам его успел хорошо припрятать, а может плохо искали.
Точно! А может НЛО все забрало, всё же может быть, правда?
А ваша демократия и презумпция невиновности - это только для исключительной нации и их васс... союзников. Все остальные пусть огребают, когда этой нации захочется. Так ведь?
30.01.2018 16:54
Гражданин страны
Восток - дело тонкое. Пока не закончилось. Посмотрим.
---
Как насчет границ по Нерчинскому договору?
30.01.2018 16:51
Гражданин страны
Ну после эпла то, что дербанить, икея и автосборка не в списке будет?
последний иос для данного типа стоит и как телефон он отлично справляется с той функцией для которой предназначен, ничё не тормозит и не глючит.
Для функции калькулятор - у меня есть калькулятор, вот на столе Sitizen SDC-444S лежит.
30.01.2018 16:53
- гость -
Нет, не ошиблись. ОМУ нашли - химическое. А не нашли биологического.
Вообще то, искали ядерное, так то...
30.01.2018 16:58
Гражданин страны
А может НЛО все забрало, всё же может быть, правда?
---
Я ж написал - какая разница? На петлю ему и других фокусов хватило. Химии той же. За биологию не повесили, так как презумпция, мать ее, невиновности.
30.01.2018 17:00
Гражданин страны
Вообще то, искали ядерное, так то..
---
???? OMG???
Слов нет.. И этот человек что-то мне задвигает...
Да ты вообще не в курсе.
30.01.2018 17:02
- гость -
Я ж написал - какая разница?
Вы поймите, с такими речами вас в Европу не возьмут. Там демократия и всё такое. А Вы тут плюете на демократию вообще, и на презумпцию в частности... Хотя, вас и так не возьмут, вторая исключительная нация им не нужна... Вы им тут нужны, для немного другой цели.
30.01.2018 17:04
- гость -
???? OMG???
Ладно, химическое, уговорил. Перепутал. Американцы так много на кого наезжают, уже всех неупомнишь.
30.01.2018 17:07
Гражданин страны
Вы поймите, с такими речами вас в Европу не возьмут.
---
Да ладно? Ой, я испугался.
Давай лучше про незыблемую русско-китайскую дружбу. Как думаешь, китайцы забыли Благовещенский погром? И Айгуньский договор?
30.01.2018 17:12
Гражданин страны
Ладно, химическое, уговорил.
---
Это не я уговорил. Это Израиль поставил жирный крест на иракской ядерной программе, еще задолго до вознесения саддама.
30.01.2018 17:15
- гость -
Давай лучше про незыблемую русско-китайскую дружбу.
Зачем? Что в ней интересного? Да, вроде, и тема не про это.
Тема про американскую агрессивность и несоблюдение ею демократических принципов во внешней политике.
да... давно я на Амике не был. Как тут все изменилось
Раньше, вроде, только местные тут буянили.
Интересно, это на каждый город отдельный боец выделен?
....
Гость, ты скажи, мож, знаешь, телефонный терроризм ваших рук дело?
Гость, дружище, ты прости, я бы позависал тут с тобой, но работать надо.
Надеюсь, у вас всё получится, и вы поборите этих ваших коррупционеров.
Жаль ваш алгоритм тут неприменим, американский суд в качестве внешнего управления страной, надеюсь, у нас никогда не будет.
Миру - мир.
30.01.2018 17:22
Гражданин страны
Зачем? Что в ней интересного?
---
Интересно в ней то, что ее нет. Но вы как-то сами себя пытаетесь убедить, что она есть. Вот и интересно - зачем?
Тема про американскую агрессивность и несоблюдение ею демократических принципов во внешней политике.
---
А, так это американцы чужой полуостров недавно прихватизировали?
30.01.2018 17:30
Гражданин страны
Bye-bye. See you later.
30.01.2018 17:32
- гость -
А, так это американцы чужой полуостров недавно прихватизировали?
В Вашей стране произошел государственный переворот, действие Конституции перестало действовать. Крымчане в такой ситуации вольны сами выбирать свою судьбу. Что они и сделали. Утверждения о том, что референдум не соответствует украинской Конституции - не состоятельны. Конституция на тот момент не действовала. Переворот можно сколько угодно называть внезапным немотивированым бегством Януковича, только это не так. Его ждала судьба Каддафи.
Многие страны что-то, да оккупируют, Израиль, США, Турция. Но почему-то взъелись только на нас. Странно, да?
Печально, что так получилось с Крымом. Но остальные варианты были бы еще хуже.
Насчет американской агрессивности: а что, у кого-то есть какие-то сомнения насчет этого?
30.01.2018 17:46
Гражданин страны
---
Ты же вроде как откланялся?
Скажу честно: мне на Крым глубоко фиолетово. И на Украину deep purple too.
Но кто берет не по чину - тех надо наказать.
30.01.2018 17:53
- гость -
Но кто берет не по чину - тех надо наказать.
Кто решает то? Мировое правительство?
Странно, что в одних случаях - всё нормально, а в других вдруг "второй гитлер" и всё такое.