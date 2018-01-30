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Пьяный водитель на автомобиле Range Rover выехал на тротуар, сбил пешехода, врезался в автобус ПАЗ и скрылся с места аварии в Горно-Алтайске.

ДТП произошло 29 января около 14:10 в районе дома № 16 по улице Фрунзе. По информации республиканского МВД, за рулем Range Rover был 21-летний мужчина, который был пьян и не имел права управления транспортными средствами.

Водитель выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода – 42-летнего горожанина.

"После чего, продолжив движение, водитель иномарки допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом ПАЗ-31054, а затем скрылся с места ДТП. В течение часа местонахождение виновника аварии было установлено сотрудниками Госавтоинспекции, и он был доставлен для разбирательства в дежурную часть полиции", - добавляют в правоохранительном ведомстве.

Пострадавшего в результате ДТП пешехода с полученными травмами госпитализировали в республиканскую больницу.

По факту произошедшего возбуждено административное расследование. В отношении водителя, совершившего ДТП, составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами" и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся".