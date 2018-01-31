Новый Kia Rio возможно приобрести по цене 2017 года в "Барнаул-Моторс"

Жизнь в большом городе задает свой ритм: насыщенный, динамичный, полный ярких событий. И, чтобы соответствовать ему, нужен особенный автомобиль, такой как Kia Rio.

Продуманность и детали выделяют новый Kia Rio на дороге. Поэтому приготовьтесь замечать внимание окружающих на дороге к вашему автомобилю.

Автомобили в наличии с ПТС возможно приобрести в автосалоне "Барнаул-Моторс". При покупке Kia Rio 2017 года выпуска в подарок покупатель получает комплект зимних шин и полный бак бензина.

На данный автомобиль распространяются госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Подробности по телефону: 22-98-98 и в дилерском центре по адресу пр. Калинина, 31.

*Вся предоставленная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в автосалон. Срок действия акции ограничен количеством автомобилей.

*Приобрести автомобиль по акции возможно до 28 февраля 2018 года.