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Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед финансовыми учреждениями вырос к началу текущего года в два раза — до 31,76 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национального центра банкротств (НЦБ).
По его данным, на 34% вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 миллиона рублей.
Согласно прогнозам экспертов, уже в текущем году долги потенциальных банкротов могут увеличиться в два раза и достичь 60 миллиардов рублей.
Издание отмечает, что число россиян, которые подали заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тысяч. Аналитики предупреждают, что к 2020 году количество потенциальных банкротов может увеличиться в пять раз.
Комментарии
так аппетиты управляющих уменьшите, а то что бы обанкротиться надо еще как минимум 100 т.р. где то найти.
А списочек банкротом с указанием их должностей где можно посмотреть? Что-то думается мне, что нет там соседей из нашего подъезда, у которых главу семьи уволили, а он платил ипотеку. Без банкротства отберут квартиру, если не найдёт работу на 50 000.
так ипотеку хоть с банкротством хоть без банкротства отберут, если не платить.
А у банкротов что отбирают?