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Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед финансовыми учреждениями вырос к началу текущего года в два раза — до 31,76 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национального центра банкротств (НЦБ).

По его данным, на 34% вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 миллиона рублей.

Согласно прогнозам экспертов, уже в текущем году долги потенциальных банкротов могут увеличиться в два раза и достичь 60 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что число россиян, которые подали заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тысяч. Аналитики предупреждают, что к 2020 году количество потенциальных банкротов может увеличиться в пять раз.