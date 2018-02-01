Форум впервые пройдет в рамках самой крупной в Сибири выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018.
13 февраля на форуме выступит один из самых известных архитекторов в мире, обладатель международных премий Premio Europeo Capo Circeo (Италия) и European Property Awards (Лондон) Максим Атаянц. Он расскажет о перспективах совместной работы архитектурных бюро с застройщиками и об архитектурном проектировании малых городов.
В тот же день состоится выступление на тему построения личного бренда дизайнера-архитектора. Опытом поделится один из самых востребованных специалистов в данной области ― президент Союза Дизайнеров и Архитекторов, основатель ежегодной бизнес-конференции и бизнес-премии, автор программы "Системный бизнес для дизайнеров" Евгений Тюрин (Москва).
14 февраля на форуме выступит известный европейский дизайнер и основатель собственного бренда обоев Нина Хэнкок (Великобритания). Выступление станет первым не только в Новосибирске, но и в России. Нина Хэнкок посоветует, как сформировать стиль работы дизайнера интерьера на основе мировых тенденций.
Тенденции архитектурного лепного декора в России и мире представит коммерческий директор концерна "Европласт" Алексей Брук (Москва). Также состоится мастер-класс по монтажу лепнины из полиуретана "без швов".
16 февраля о предметном дизайне и перспективах его развития в стране расскажет искусствовед, лауреат российских и международных премий, директор Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна Анастасия Крылова (Москва).
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Организаторы форума ― концерн "Европласт", ГК DECOLE, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов, "ITE Сибирь"
Организатор выставки — "ITE Сибирь"
место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibbuild.com
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