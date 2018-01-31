Истекает межповерочный интервал электросчётчика? В таком случае есть возможность выгодно купить и установить электросчётчик: компания "Алтайэнергосбыт" предлагает скидку 10% на покупку прибора учёта, его замену или монтаж, если межповерочный интервал прибора уже истек или этот срок заканчивается в 2018 году.

Предложение действует до конца года. Подробности о наличии и стоимости товара следует уточнять в клиентских офисах компании, которые находятся в каждом районном центре, а также городах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

тел. 8 (3852) 22-39-51

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