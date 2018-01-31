Как сделать интерьер жилища не только уютным, но и стильным? Для всех планирующих ремонт в ближайшее время советы от дизайнера ТЦ "Аксиома" Сергея Секисова, которые могут стать неплохим пособием по созданию модного дизайна.

Графические формы

Долой чрезмерную сложность и извилистость — 2018 год за простые геометрические формы. Графичность должна присутствовать практически во всем – от орнаментов до скульптур. В поддержку первого тренда выступят черно-белые фотографии в прямоугольных или квадратных рамках, контрасты и даже граффити на стенах.

Простота и роскошь в одном флаконе

Заполнять интерьер отделкой, мебелью и декором только из натуральных материалов – очень дорого в финансовом плане, пластиковыми аналогами – дешево в эстетическом. Идеальный вариант – микс из двух классов, который приведет к стильной обстановке по приемлемой цене. Такими роскошными элементами могут стать, например, тканевые обои или диван из дорогой кожи.

От яркости к спокойствию

Отделка в наступившем году требует спокойствия: кричащие цвета отошли на второй план, отдав бразды правления нейтральным сочетаниям. Белый, бежевый, пудровый, персиковый, слоновая кость, охра… Именно эти оттенки нужно держать в голове при выборе краски, обоев и напольного покрытия. Кое-что от 2017 года все-таки перешло – игра на контрастах осталась актуальной, поэтому можно смело выбирать интересные сочетания и создавать стильные тандемы.

Дерево и металл

Дерево никогда не выйдет из моды, даже безумный фанатик пластика – модерн – не против некоторых деревянных деталей. Современный же интерьер отдает предпочтение дорогим породам – дуб, орех, вишня, но получившийся дизайн определенно будет стоить своих денег. Не стоит забывать и о металлических элементах, например ковке, или изделиях из латуни и меди. Необычно и одновременно стильно смотрится сочетание металла с мрамором, а также вставки данного материала в плитке.

Винтажные элементы

Что не вернуть ни при каких условиях? Время… Это самая важная ценность нашей жизни, валюта, которую не разменять. Дизайнеры хотят сохранить его хотя бы в воспоминаниях, преподносимых какой-либо винтажной вещицей. Сейчас особо ценны предметы мебели и декора 50-х и 70-х годов. Если в отделке предпочтение отдается пастельным тонам, то в данном случае можно быть смелее: яркие графические принты, необычные контрасты и глянцевые поверхности добавят ретро-стиля интерьеру.

Кстати, в "Аксиоме" можно абсолютно бесплатно воспользоваться услугой 3D-дизайна. Специалисты торгового центра создадут интерьер мечты и помогут определиться с необходимыми материалами.

Для этого всего лишь нужно знать:

размеры помещения;

высоту потолка;

размеры и расположение дверных проемов;

размеры коробов (если есть).

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