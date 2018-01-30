Фото: Instagram
Студенты Алтайского государственного медицинского университета приняли участие в масштабном флешмобе в поддержку ульяновских курсантов и записали видео, где они танцуют под музыку из клипа Бенни Бенасси Satisfaction.
Видео появилось в "Инстаграме" в паблике "Go_barnaul" 29 января. На данный момент оно набрало более 26,5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи поддержали будущих врачей.
Несколько дней назад в интернете стал вирусным ролик, в котором полураздетые студенты авиационного института танцуют под шлягер Бенни Бенасси. Ректор учебного заведения публично осудил молодых людей и заявил, что будут приняты меры.
После этого в Сети появилось несколько десятков аналогичных роликов, где выражается поддержка ульяновским курсантам.
Комментарии
"Мы не тормоза, мы "подождите"!
Я один, кто не видел ни клипа с курсантами, ни роликами в их поддержку и которому по пояс на эту фегню?
курсантов надо отчислить за аморальное поведение и всех кто их поддерживал тоже
30.01.2018 15:13
Vanadiy2014
нас походу два!
Приколисты!
Ну хорошо! Не отстали от всей страны - и у нас есть ДеБ@!!!!
нас трое
Отчислить к едрене фене, пусть зарабатывают на лайках.
Это наша молодежь. Это наше будущее.
Дебилы
с такой молодежью у нас нет будущего, только деградация
-как в детском мультике вредная старуха пела......хорошими делами прославиться нельзя!...
ДБ (c)
дырявое поколение
они будут нас лечить...
Что заворчали, бабульки? Какую воспитали молодежь, такую и получите!
Зато с таким пилотом будет весело лететь (в последний раз)
Вот работал пилотом в Барнауле мой двоюродный брат. Если бы вы знали про него половину того, что знаю я. Однажды в командировке на севере они с экипажем не растерялись и посадили загоревшийся самолёт. Об этом даже в газете была заметка с интервью брата. Его сын тоже лётчик. И он тоже не был ангелом. Но стал прекрасным мужем и отцом, а до этого он стал прекрасным лётчиком.
Посмотрел ролик с курсантами.Было смешно. Ну побалдели немного ребята, что они сделали аморального? Вспомним давайте себя молодыми(мы ведь тоже когда-то молодыми были), давайте вспомним, как балдели на грани фола. А потом "восстановились".Так же и курсанты.Ну побалдели на грани сексуального фола.Так эротика у нас разрешена.У нас порнография запрещена. Пройдет несколько лет, ребята будут заниматься сверхсерьезными делами, будут загружены до предела, чтоб нормально получать.Будут с удовольствием вспоминать студенческие годы.А мы через неделю об этом юморе забудем. Тем более, что судя по ТВ программам Дом 2, Комеди клаб, какая-то комедия про женщин,скоро и порнография будет нормальным явлением.Слава Богу, мы , старые люди, к тому времени уйдем.