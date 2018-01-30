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Студенты Алтайского государственного медицинского университета приняли участие в масштабном флешмобе в поддержку ульяновских курсантов и записали видео, где они танцуют под музыку из клипа Бенни Бенасси Satisfaction.

Видео появилось в "Инстаграме" в паблике "Go_barnaul" 29 января. На данный момент оно набрало более 26,5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи поддержали будущих врачей.

Несколько дней назад в интернете стал вирусным ролик, в котором полураздетые студенты авиационного института танцуют под шлягер Бенни Бенасси. Ректор учебного заведения публично осудил молодых людей и заявил, что будут приняты меры.

После этого в Сети появилось несколько десятков аналогичных роликов, где выражается поддержка ульяновским курсантам.