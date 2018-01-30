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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации, который, в частности, ужесточит требования к торговым интернет-площадкам и наказание за использование ценовых алгоритмов, которые распространены в онлайн-ритейле. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Коммерсант" и разработанные службой поправки к закону "О защите конкуренции" и КоАП.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил изданию, что служба готовит проект поправок, "которые в условиях цифровизации экономических процессов смогут эффективно защитить конкуренцию".

В частности, предлагается ввести новое понятие — "сетевой эффект". Он заключается в получении экономических преимуществ от количества пользователей торговой платформы, в том числе за счет сбора и обработки данных. Издание отмечает, что сетевой эффект может стать основанием признания доминирующего положения на рынке у компании, которая владеет платформой, даже если она занимает менее 35% товарного рынка.

Еще одним новым понятием станет "ценовой алгоритм". Это программное обеспечение для мониторинга, расчета, установления и контроля цен на товары либо для совершения действий при участии в торгах. Предлагается усилить ответственность для компаний, которые используют такое ПО. В частности, использование ценовых роботов станет обстоятельством, которое отягчает административную ответственность при злоупотреблении доминирующим положением, манипулировании ценами и иных нарушениях.

Газета пишет, что документ также предлагает расширить полномочия ФАС в случае, если компания не исполняет предписание, которое ей было выдано при одобрении ходатайства на сделку. В таком случае службу предлагается наделить правом требовать в суде запретить оборот товаров такой компании в РФ. Предполагается, что в случае с иностранными компаниями ФАС также сможет разрешить использовать в РФ их интеллектуальную собственность без согласия компании "на условиях, определенных антимонопольным органом".

Издание отмечает, что предложения антимонопольщиков означают, что, например, "Яндекс.Маркет" могут признать доминирующим игроком, считает собеседник газеты на рынке онлайн-ритейла. Представители AliExpress и "Яндекс.Маркета" пока не дали ответы на запросы издания. Другие опрошенные участники рынка полагают, что предложения ФАС избыточны.