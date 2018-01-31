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Даешь "Вояж": в Барнауле впервые выступит группа "Ленинград"

, ИА "Амител"
Легендарная группа приедет в краевую столицу в начале лета

Их песни растаскивают на цитаты, клипы пересматривают десятки раз, а за буднями Сергея Шнурова в "Инстаграме" следят более 3 млн человек. Группа "Ленинград" на сцене уже больше 20 лет и за это время успела "отжечь" в 66 городах – на всех континентах, кроме Антарктиды. В 2018 году "Ленинград" наконец едет в Барнаул. Концерт состоится 5 июня. Билеты поступят в продажу 1 февраля.

"Народная любовь к Сергею Шнурову не знает границ. Поклонницы бросают ему на сцену бюстгальтеры, а поклонники копируют стиль и манеру одеваться. Фразы из песен "Ленинграда" превращаются в статусы в соцсетях и собирают сотни тысяч лайков. Равнодушных к группе "Ленинград" в нашей стране нет. И армия поклонников растет: последний клип "Вояж" с ноября прошлого года собрал на YouTube почти 30 млн просмотров. Быть может, секрет любви публики в том, что Шнуров как никто чувствует, что волнует общественность. А главное – не стесняется высказывать свои мысли в открытую – метко, емко и без стыдливых обиняков", — рассказывают организаторы концерта.

Хулиган Сергей Шнуров вместе со своей задорной группировкой задает тон культуре в разных уголках страны и за ее пределами. В минувшем году миру открылся новый Шнуров: его выставка "Ретроспектива брендреализма" собрала аншлаги в Москве, Питере и Минске.

Это уже не первый случай, когда творчество группы "Ленинград" выходит за пределы музыки и влияет на всю культурную жизнь. Достаточно вспомнить, как после выхода клипа "Экспонат" организаторы выставки "Ван Гог. Ожившие полотна" в московском центре дизайна Artplay в определенные дни бесплатно пропускали девушек на высоких каблуках, а парням с именем Сергей давали скидку 50% на билет.

В Омске "Ленинград" выиграл народное голосование у десятка групп, которых публика хотела бы увидеть на День города. В Минске в минувшем году пришлось объявлять дополнительный концерт, после того как всем желающим не хватило билетов. Бескомпромиссное "В Питере – пить" стало неофициальным гимном Северной столицы. В общем, везде, где появляется "Ленинград", целые города стоят на ушах.

"Вот почему первый в истории приезд группы "Ленинград" в Барнаул станет главным музыкальным событием лета. Если раньше поклонникам группировки приходилось ездить в соседние города целыми автобусами, то этим летом экскурсионные автобусы на "самый дорогой перфоманс России" впору будет принимать у себя", — комментируют в концертном агентстве "Атом М".

Мероприятие пройдет во Дворце зрелищ и спорта. Начало в 19 00. Стоимость билетов варьируется от 2200 до 5000 рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (3852) 72-00-00.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.01.2018 08:13
Filin

Из всего его творчества можно собрать песен 20 на диск, и то, со старых концертов. Остальное - полный отстой. Ну, не Сектор Газа он

0  0
31.01.2018 09:21
- гость -

Для кого-то это плюс)

0  0
31.01.2018 09:21
4ugun

Ни цен ни сказали, ни площадку не указали...

0  0
31.01.2018 09:24
- гость -

31.01.2018 09:21
4ugun

А если перечитать?
Хотя цен нет, согласен. Но желающий пойти, узнает одним звонком.

0  0
31.01.2018 09:33
- гость -

где то попадалась инфа по ценам,вроде от 1,5 до 5,5

0  0
31.01.2018 09:38
- гость -

Предпоследний абзац: Мероприятие пройдет во Дворце зрелищ и спорта. Начало в 19 00. Стоимость билетов варьируется от 2200 до 5000 рублей.

0  0
31.01.2018 09:39
4ugun

от 3000 до 6000.

0  0
31.01.2018 09:40
4ugun

По моему Амик на ходу добавляет инфу

0  0
31.01.2018 09:41
- гость -

либо кто-то читает невнимательно)

0  0
31.01.2018 09:51
4ugun


31.01.2018 09:41
- гость -
либо кто-то читает невнимательно)
=============================
Когда мне сказали что я не увидел площадку, я ее начал искать и нашел. И там на тот момент не было цены. И 31.01.2018 09:24 - гость - это подтверждает. Не думаю что мы оба не заметили соседнюю строчку.

ЗЫ На кассы.ру цена билета от 3000 до 6000.
За 6к. только вторые ряды. Первые в продажу не выставлены.

0  0
31.01.2018 09:56
- гость -

ЗАЖРАВШИЕСЯ ЧхО.

0  0
31.01.2018 09:59
Блонди

золотой Вы мой человек)))))

0  0
31.01.2018 10:09
- гость -

Без Алисы Вокс пропала какаято изюминка.

0  0
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