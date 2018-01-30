Барнаульская горэлектросеть начала извещать должников о предстоящем отключении электричества с помощью официального издания правительства региона — газеты "Алтайская правда".

Как пояснили в пресс-службе БГЭС, данный способ приравнивается тому, как если бы уведомление вручили должнику лично в руки. Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства №624 (от 24.05.2017). Изменения вступили в законную силу с 29 сентября и касаются всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.

Первая официальная публикация вышла в печать 27 января под заголовком "Уведомление о введении полного ограничения режима потребления". Сообщение энергетиков адресовано потребителю ООО "Автоматика Технологических Процессов". Задолженность предприятия на дату 23 января составила 518 тысяч рублей за период свыше двух месяцев. Из сообщения Барнаульской горэлектросети следует, что "абонент обязан осуществить полное самостоятельное ограничение режима потребления электроэнергии 08.02.2018 не позднее 12.00 часов".

Основанием для снятия режима ограничения может послужить только полное погашение долга. Важно отметить, что для ограничения энергоснабжения достаточно отсутствие авансового платежа. При этом, если должник самостоятельно не отключит у себя свет, за него это сделают энергетики. Должника же "оштрафуют", рассчитав ему потребленную электроэнергию с момента планируемого ограничения как бездоговорнику. Данная цифра, как правило, в 10 раз превышает фактический расход электроэнергии. Более того, в дальнейшем компенсация затрат за подключение составит 8 500 рублей.