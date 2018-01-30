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Горэлектросеть информирует должников об отключении через газету

, ИА "Амител"
Данный способ приравнивается тому, как если бы уведомление вручили должнику лично в руки

Барнаульская горэлектросеть начала извещать должников о предстоящем отключении электричества с помощью официального издания правительства региона — газеты "Алтайская правда".

Как пояснили в пресс-службе БГЭС, данный способ приравнивается тому, как если бы уведомление вручили должнику лично в руки. Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства №624 (от 24.05.2017). Изменения  вступили в законную силу с 29 сентября и касаются всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.

Первая официальная публикация вышла в печать 27 января под заголовком "Уведомление о введении полного ограничения режима потребления". Сообщение энергетиков адресовано потребителю ООО "Автоматика Технологических Процессов". Задолженность предприятия на дату 23 января составила 518 тысяч рублей за период свыше двух месяцев. Из сообщения Барнаульской горэлектросети следует, что "абонент обязан осуществить полное самостоятельное ограничение режима потребления электроэнергии 08.02.2018 не позднее 12.00 часов".

Основанием для снятия режима ограничения может послужить только полное погашение долга. Важно отметить, что для ограничения энергоснабжения достаточно отсутствие авансового платежа. При этом, если должник самостоятельно не отключит у себя свет, за него это сделают энергетики. Должника же "оштрафуют", рассчитав ему потребленную электроэнергию с момента планируемого ограничения как бездоговорнику. Данная цифра, как правило, в 10 раз превышает фактический расход электроэнергии. Более того, в дальнейшем компенсация затрат за подключение составит 8 500 рублей.

 


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Комментарии

30.01.2018 14:53
- гость -

Наша страна просто сломалась! Это же вершина глупости извещать таким образом.

0  0
30.01.2018 14:55
- гость -

ну так же можно на заборе написать типа уведомили

0  0
30.01.2018 15:03
- гость -

Горэлектросеть амику бесплатно электричество дает за страшилки на сайте?

0  0
30.01.2018 15:06
- гость -

российская тупость в действии

0  0
30.01.2018 15:18
- гость -

амику бесплатно электричество дает под страхом отключения

0  0
30.01.2018 15:21
- гость -

Пока будет монополия БГЭС - будет весь этот беспредел

0  0
30.01.2018 15:34
- гость -

вот где раздолье то для УФАС, а нет, нельзя трогать монополистов

0  0
30.01.2018 16:07
- гость -

давайте тогда дальше пойдем! Будем оплату по факсу им отправлять!

0  0
30.01.2018 16:21
- гость -

голубиной почтой можно иль с дельфинами

0  0
30.01.2018 16:26
- гость -

Это к увеличению подписчиков.

0  0
30.01.2018 16:33
- гость -

можно черег АмиГ оповещать.. тож денег подымут

0  0
30.01.2018 16:35
- гость -

Тогда уж лучше публиковать список в Playboy, там тираж больше.

0  0
30.01.2018 17:21
Александр

Совсем упал тираж "Алтайской правды", покупать её никто не хочет и подписку никто не оформляет, а это ведь рупор администрации края.

0  0
30.01.2018 18:10
- гость -

А коменты, где люди сообщили, что контролёры иногда специально нарушают пломбы, убрали. Демократия и честность по-российски?

0  0
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