Барнаульская горэлектросеть начала извещать должников о предстоящем отключении электричества с помощью официального издания правительства региона — газеты "Алтайская правда".
Как пояснили в пресс-службе БГЭС, данный способ приравнивается тому, как если бы уведомление вручили должнику лично в руки. Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства №624 (от 24.05.2017). Изменения вступили в законную силу с 29 сентября и касаются всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.
Первая официальная публикация вышла в печать 27 января под заголовком "Уведомление о введении полного ограничения режима потребления". Сообщение энергетиков адресовано потребителю ООО "Автоматика Технологических Процессов". Задолженность предприятия на дату 23 января составила 518 тысяч рублей за период свыше двух месяцев. Из сообщения Барнаульской горэлектросети следует, что "абонент обязан осуществить полное самостоятельное ограничение режима потребления электроэнергии 08.02.2018 не позднее 12.00 часов".
Основанием для снятия режима ограничения может послужить только полное погашение долга. Важно отметить, что для ограничения энергоснабжения достаточно отсутствие авансового платежа. При этом, если должник самостоятельно не отключит у себя свет, за него это сделают энергетики. Должника же "оштрафуют", рассчитав ему потребленную электроэнергию с момента планируемого ограничения как бездоговорнику. Данная цифра, как правило, в 10 раз превышает фактический расход электроэнергии. Более того, в дальнейшем компенсация затрат за подключение составит 8 500 рублей.
Комментарии
Наша страна просто сломалась! Это же вершина глупости извещать таким образом.
ну так же можно на заборе написать типа уведомили
Горэлектросеть амику бесплатно электричество дает за страшилки на сайте?
российская тупость в действии
амику бесплатно электричество дает под страхом отключения
Пока будет монополия БГЭС - будет весь этот беспредел
вот где раздолье то для УФАС, а нет, нельзя трогать монополистов
давайте тогда дальше пойдем! Будем оплату по факсу им отправлять!
голубиной почтой можно иль с дельфинами
Это к увеличению подписчиков.
можно черег АмиГ оповещать.. тож денег подымут
Тогда уж лучше публиковать список в Playboy, там тираж больше.
Совсем упал тираж "Алтайской правды", покупать её никто не хочет и подписку никто не оформляет, а это ведь рупор администрации края.
А коменты, где люди сообщили, что контролёры иногда специально нарушают пломбы, убрали. Демократия и честность по-российски?